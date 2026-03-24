Jorge Kahwagi Gastine: los episodios controvertidos que marcaron la carrera del empresario que murió a los 85 años

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, reavivó el interés sobre su trayectoria pública, en la que, si bien predominó el perfil empresarial, también hubo episodios polémicos vinculados a conflictos legales, relaciones políticas y señalamientos por posible conflicto de interés.

A diferencia de su hijo, el exboxeador y político Jorge Kahwagi Macari, Gastine mantuvo una exposición mediática más discreta; sin embargo, su nombre sí apareció en diversas controversias a lo largo de los años.

Señalamientos por recursos del Fondo PyME

Uno de los casos más relevantes ocurrió entre 2011 y 2012, cuando se cuestionó la asignación de recursos del Fondo PyME de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el medio Vanguardia, instituciones vinculadas a Kahwagi Gastine, como la Universidad ICEL, habrían recibido millones de pesos provenientes de este fondo federal, destinado al impulso de pequeñas y medianas empresas.

La polémica se intensificó debido a su relación familiar con Miguel Marón Manzur, quien entonces se desempeñaba como subsecretario en la misma dependencia. Según el mismo medio, esta coincidencia generó sospechas de un posible conflicto de interés o tráfico de influencias.

Por su parte, el diario 24 Horas reportó que Kahwagi Gastine rechazó públicamente estos señalamientos y aseguró que no se benefició de dichos recursos.

Conflicto legal por presunto fraude

Otra controversia se remonta a 2008, cuando un excolaborador lo acusó de haber impulsado un proceso judicial en su contra por un supuesto fraude relacionado con disputas empresariales.

De acuerdo con el periódico La Jornada, el caso incluyó intentos de acción penal; sin embargo, un juez negó en su momento la orden de aprehensión por falta de pruebas suficientes. El mismo medio documentó que el conflicto derivó de desacuerdos financieros entre particulares.

Relaciones políticas bajo escrutinio

El empresario también fue mencionado en contextos políticos por su cercanía con figuras de poder, como Elba Esther Gordillo.

Según reportes sobre propiedad de medios y redes de influencia en México, como los recopilados por el proyecto Media Ownership Monitor, Kahwagi Gastine fue vinculado a círculos cercanos a la exlideresa sindical, lo que lo colocó indirectamente en un entorno de escrutinio público durante los años de mayor polémica en torno a Gordillo.

Un perfil empresarial con controversias puntuales

Kahwagi Gastine desarrolló la mayor parte de su carrera en el sector empresarial, educativo y de medios, alejándose de la exposición constante al escándalo.

No obstante, como documentaron medios como Vanguardia, La Jornada y 24 Horas, los episodios relacionados con el Fondo PyME, los conflictos legales y sus vínculos políticos muestran que su trayectoria no estuvo completamente exenta de polémicas, especialmente en la intersección entre negocios privados y poder público.

El contraste con el apellido Kahwagi

Tras su fallecimiento, también resurgió el contraste con la figura de su hijo, Jorge Kahwagi Macari, cuya carrera en el boxeo y la política estuvo marcada por controversias mucho más mediáticas.

En ese sentido, aunque Jorge Kahwagi Gastine mantuvo un perfil más institucional, su paso por el ámbito empresarial mexicano también dejó episodios que generaron cuestionamientos y debate.