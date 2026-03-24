México

Jorge Kahwagi Gastine: los episodios controvertidos que marcaron la carrera del empresario que murió a los 85 años

A diferencia de su hijo, el exboxeador y político Jorge Kahwagi Macari, Gastine mantuvo una exposición mediática más discreta; sin embargo, su nombre fue centro de algunas polémicas

Guardar

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, reavivó el interés sobre su trayectoria pública, en la que, si bien predominó el perfil empresarial, también hubo episodios polémicos vinculados a conflictos legales, relaciones políticas y señalamientos por posible conflicto de interés.

A diferencia de su hijo, el exboxeador y político Jorge Kahwagi Macari, Gastine mantuvo una exposición mediática más discreta; sin embargo, su nombre sí apareció en diversas controversias a lo largo de los años.

Señalamientos por recursos del Fondo PyME

Uno de los casos más relevantes ocurrió entre 2011 y 2012, cuando se cuestionó la asignación de recursos del Fondo PyME de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el medio Vanguardia, instituciones vinculadas a Kahwagi Gastine, como la Universidad ICEL, habrían recibido millones de pesos provenientes de este fondo federal, destinado al impulso de pequeñas y medianas empresas.

La polémica se intensificó debido a su relación familiar con Miguel Marón Manzur, quien entonces se desempeñaba como subsecretario en la misma dependencia. Según el mismo medio, esta coincidencia generó sospechas de un posible conflicto de interés o tráfico de influencias.

Por su parte, el diario 24 Horas reportó que Kahwagi Gastine rechazó públicamente estos señalamientos y aseguró que no se benefició de dichos recursos.

Conflicto legal por presunto fraude

Otra controversia se remonta a 2008, cuando un excolaborador lo acusó de haber impulsado un proceso judicial en su contra por un supuesto fraude relacionado con disputas empresariales.

De acuerdo con el periódico La Jornada, el caso incluyó intentos de acción penal; sin embargo, un juez negó en su momento la orden de aprehensión por falta de pruebas suficientes. El mismo medio documentó que el conflicto derivó de desacuerdos financieros entre particulares.

Relaciones políticas bajo escrutinio

El empresario también fue mencionado en contextos políticos por su cercanía con figuras de poder, como Elba Esther Gordillo.

Según reportes sobre propiedad de medios y redes de influencia en México, como los recopilados por el proyecto Media Ownership Monitor, Kahwagi Gastine fue vinculado a círculos cercanos a la exlideresa sindical, lo que lo colocó indirectamente en un entorno de escrutinio público durante los años de mayor polémica en torno a Gordillo.

Un perfil empresarial con controversias puntuales

Kahwagi Gastine desarrolló la mayor parte de su carrera en el sector empresarial, educativo y de medios, alejándose de la exposición constante al escándalo.

No obstante, como documentaron medios como Vanguardia, La Jornada y 24 Horas, los episodios relacionados con el Fondo PyME, los conflictos legales y sus vínculos políticos muestran que su trayectoria no estuvo completamente exenta de polémicas, especialmente en la intersección entre negocios privados y poder público.

El contraste con el apellido Kahwagi

Tras su fallecimiento, también resurgió el contraste con la figura de su hijo, Jorge Kahwagi Macari, cuya carrera en el boxeo y la política estuvo marcada por controversias mucho más mediáticas.

En ese sentido, aunque Jorge Kahwagi Gastine mantuvo un perfil más institucional, su paso por el ámbito empresarial mexicano también dejó episodios que generaron cuestionamientos y debate.

Temas Relacionados

Jorge Kahwagi GastinePolémicasEmpresarios MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Hallan con vida a jóvenes “levantados” que aparecieron en video aceptando que traficaban “marihuana exótica” en Baja California Sur

Uno de los jóvenes, identificado como Juan Luis Chico Torre, de 29 años de edad, apareció en un video aceptando que vendía droga dentro de un Cereso

Hallan con vida a jóvenes

Separación de Ana Bárbara y su esposo habría sido parte de una estrategia, afirma la supuesta amante: “Continúan en la relación”

Una versión difundida en redes sociales pone en duda el distanciamiento y aviva la controversia

Separación de Ana Bárbara y

Sheinbaum afirma que hallazgo de electricistas desaparecidos en San Luis Potosí fue por sistema de alerta inmediata

La presidenta confirmó que los siete electricistas fueron localizados con buen estado de salud

Sheinbaum afirma que hallazgo de

¿Cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina en abril? Guía paso a paso para consultar tu estatus con la CURP

Los beneficiarios de secundaria recibirán su segundo depósito de 1,900 pesos en lo que va del año

¿Cuándo cae el pago de

Cuántas tazas de café al día pueden ayudar a prevenir el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo

Los hallazgos sugieren que la bebida popular podría desempeñar un papel en la prevención de enfermedades graves

Cuántas tazas de café al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con fusil y ropa negra:

Con fusil y ropa negra: así presumió el adolescente en redes el arma con la que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán

Hallan con vida a jóvenes “levantados” que aparecieron en video aceptando que traficaban “marihuana exótica” en Baja California Sur

Adolescente arma balacera en preparatoria de Michoacán y mata a dos maestras

Con amenazas y engaños: así era el modus operandi de una célula dedicada a extorsionar familias aparentando un secuestro

Cártel de Sinaloa: quiénes han sido los líderes del grupo criminal además de “El Chapo” y “El Mayo”

ENTRETENIMIENTO

El día que Lucía Méndez

El día que Lucía Méndez recibió el ‘Azcarragazo’: secretos, favoritismos y traiciones en ‘Siempre en Domingo’

Samo vs Mario Domm: la historia de acusaciones, peleas y reencuentros en Camila

Separación de Ana Bárbara y su esposo habría sido parte de una estrategia, afirma la supuesta amante: “Continúan en la relación”

¿Qué son y cómo preparar los chamucos? El pan tradicional de Aguascalientes que se viralizó por ‘La Oficina’

Paseo Nocturno de Primavera en CDMX: fecha, ruta y todos los detalles para vivirlo este 2026

DEPORTES

Profeco refuerza vigilancia en comercios

Profeco refuerza vigilancia en comercios ante la llegada del Mundial 2026

Karim López se declara elegible para el draft 2026 de la NBA

¡Perritos en el futbol mexicano! Conoce el único estadio pet-friendly de la Liga Mx

Penta Zero Miedo derrota nuevamente a Dominik Mysterio y se perfila rumbo a WrestleMania 42 como campeón Intercontinental

New York Yankees vs San Francisco Giants: cuándo y dónde ver EN VIVO el Opening Night de la MLB en México