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Emma Coronel, exesposa de “El Chapo” Guzmán, presume en redes postal de Hollywood tras anuncio de serie autobiográfica

La exreina de belleza difundió una imagen desde Los Ángeles mientras se alista para narrar una producción sobre su vida junto al exlíder del Cártel de Sinaloa

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Emma Coronel Aispuro posó en
Emma Coronel Aispuro posó en una serie de retratos generados con inteligencia artificial, que acompañó con una respuesta irónica a un comentario sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Instagram/ICE)

Emma Coronel, exesposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, difundió una fotografía desde el sendero del Monte Lee, en el Parque Griffith de Los Ángeles, con el letrero de Hollywood al fondo. Esta imagen se publicó días después de que se anunciara su participación en una serie sobre su vida junto al exlíder del Cártel de Sinaloa.

La publicación muestra a Coronel al aire libre en uno de los puntos más representativos de la ciudad, lo que confirma su presencia en Los Ángeles, el epicentro de la industria cinematográfica. No obstante, hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre el inicio de grabaciones ni sobre el equipo de producción involucrado en el proyecto.

Sin embargo, algunas notas periodísticas, citando al medio Deadline, revelan que tras la producción audiovisual se encuentran Amaya Productions y Zero Gravity Management.

Emma Coronel compartió una fotografía
Emma Coronel compartió una fotografía desde el epicentro de la industria cinematográfica en Los Ángeles. (Crédito: Instagram/Emma Coronel Oficial)

Una historia narrada desde su voz

La serie, según lo indicado por la propia Coronel, será narrada desde su perspectiva y abordará aspectos de su vida personal, incluida su relación con Guzmán Loera, su detención y el tiempo que permaneció en prisión. También se prevé que incluya su proceso actual bajo libertad condicional, el cual concluirá en septiembre de 2027.

En el reparto se prevé la participación del actor mexicano Rafael Amaya (reconocido por su participación en “El señor de los cielos”), quien interpretará a Guzmán Loera. Coronel señaló que el actor fue considerado para el papel y que su trabajo ha sido reconocido por el propio exlíder del cártel.

Hasta ahora no se han dado a conocer fechas de estreno ni la plataforma en la que será distribuida la producción.

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