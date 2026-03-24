Del monopolio a la prohibición: los cinco modelos con los que los cárteles controlan el fentanilo en México

El mercado de fentanilo en el norte de México muestra diferencias profundas entre ciudades, determinadas por el modelo de control impuesto por los grupos criminales. (Anayeli Tapia/Infobae)

El fentanilo se vende de formas muy distintas según la ciudad del norte de México. No es la demanda la que marca la diferencia, sino las reglas que imponen los grupos criminales locales.

En Mexicali, un solo grupo controla todo: dosis, precios y distribución. En Tijuana, varias facciones se reparten la ciudad, generando un mercado abierto pero violento. Nogales y Hermosillo operan bajo duopolios, con venta limitada a redes de confianza. Y en Ciudad Juárez, el fentanilo prácticamente está prohibido y su venta se castiga con violencia.

La llegada del fentanilo

La aparición del fentanilo coincidió con la caída del negocio de la heroína a mediados de la década de 2010. La disminución del consumo en Estados Unidos, la caída de los precios del opio y la reducción de la producción empujaron a los traficantes a buscar alternativas más rentables. Al mismo tiempo, el desabasto nacional de metadona entre 2019 y 2023 obligó a muchos usuarios a recurrir al mercado ilícito de opioides, al quedarse sin acceso a tratamientos de desintoxicación. Este escenario creó una “tormenta perfecta” para la expansión del fentanilo, una sustancia más potente y riesgosa.

Según la organización InSight Crime, en su informe “Cómo moldea el crimen organizado los mercados de fentanilo en México”, el impacto fue inmediato pero desigual, ya que la droga no se introdujo de la misma manera en todas las ciudades. En Tijuana y Mexicali, los distribuidores la mezclaron primero como adulterante oculto en la heroína, sin advertir a los consumidores; muchos notaron la diferencia solo por la intensidad del efecto o por la aparición de sobredosis repentinas.

En Nogales y Hermosillo, en cambio, el fentanilo se presentó desde el inicio como una alternativa explícita, especialmente en pastillas M30 y, más tarde, en polvo. Durante periodos de escasez de heroína, estas presentaciones se ofrecían como opciones más potentes para aliviar los síntomas de abstinencia. Las reglas internas de los cárteles, los pactos de no agresión y los castigos letales aseguraban que nadie pudiera salirse de estas normas.

Esta transformación no fue casual: la fragmentación de los grandes cárteles y la consolidación de células locales convirtió la venta de drogas en una herramienta de control territorial, regulación de la violencia y generación de ingresos, un modelo que InSight Crime denomina “gobernanza criminal”.

Los cinco modelos del mercado del fentanilo

Pastillas de fentanilo decomisadas a "El Pariente" de Los Salazar (Policía Municipal de Mexicali)

A partir de estas diferencias, se identifican cinco modelos de mercado que ejemplifican cómo los cárteles regulan el mercado delfentanilo en distintas ciudades del norte de México:

Mexicali, monopolio criminal

Mexicali representa el caso más estructurado y jerárquico. En esta ciudad fronteriza, los Rusos, brazo del Cártel de Sinaloa vinculado a la familia de Ismael “El Mayo” Zambada, mantienen un monopolio férreo sobre la venta de drogas.

Solo se permite el fentanilo como adulterante de heroína de goma negra, las dosis y los precios están estandarizados y la venta de pipas para fumar opioides queda restringida a distribuidores “acreditados”.

Según información de InSight Crime, las pastillas M30 están prohibidas en el mercado local, aunque se trafican en grandes cantidades hacia Estados Unidos. Los paquetes se distribuyen con sellos distintivos y cualquier desviación en gramaje o precio puede costar la vida a vendedores o usuarios.

El grupo regula la pureza de las dosis, ajustando la concentración para evitar alertas por sobredosis y reducir la vigilancia estatal. En 2025, los Rusos restringieron temporalmente la venta de heroína con alto contenido de fentanilo, lo que desplazó el mercado a las periferias de la ciudad

Fentanilo decomisado en Tijuana

Tijuana, oligopolio violento y mercado diversificado

En Tijuana, el control del mercado de fentanilo está en manos de varias organizaciones criminales que compiten entre sí y dividen la ciudad en zonas de influencia bien delimitadas. Las principales facciones con presencia son los Chapitos y la Mayiza (ambas del Cártel de Sinaloa), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes del Cártel Arellano Félix. Cada grupo impone sus propias reglas sobre cómo y dónde se vende la droga, determinando los precios, los formatos permitidos y los sellos que identifican a cada red de distribución.

El resultado es un mercado local fragmentado y competitivo, donde los puntos de venta funcionan bajo la supervisión de las bandas y solo los distribuidores autorizados pueden operar. Los consumidores se enfrentan a una ciudad dividida en “fronteras invisibles”: cruzar de un barrio controlado por un grupo a otro puede implicar amenazas, agresiones o incluso la muerte, tanto para compradores como para vendedores.

El fentanilo circula en diferentes presentaciones: en polvo blanco, mezclado con heroína negra, en pastillas M30 y también en versiones de colores (“fentanilo arcoíris”) que permiten distinguir la pureza o la procedencia del producto.

La violencia es una característica central de este modelo. Las disputas armadas, ejecuciones y desapariciones suelen estar relacionadas con la lucha por el control de los puntos de venta y el castigo a quienes infringen las reglas impuestas por cada facción. Según datos citados por InSight Crime, alrededor del 70% de los homicidios en Tijuana tienen conexión directa con la imposición y defensa de estas normas en el mercado local de drogas.

Fentanilo decomisado en Nogales

3. Nogales, duopolio y mercado clandestino

En Nogales, la ciudad está dividida por las vías del tren en dos zonas de influencia: al oeste, los Salazar (históricos aliados del Cártel de Sinaloa) y al este, facciones de los Chapitos y la Mayiza. Estos bloques restringen la venta local de fentanilo, enfocándose en el tráfico hacia Estados Unidos. En este caso, los distribuidores que ofrecen fentanilo lo hacen en redes cerradas y de confianza, y la venta abierta se sanciona con desaparición o muerte.

4. Hermosillo, distribución discreta y tregua frágil

Hermosillo, capital de Sonora, ha sido tradicionalmente un foco de consumo de opioides, bajo el control compartido de los Salazar y los Chapitos. La ciudad funciona bajo un modelo de duopolio con reglas estrictas: dosis y precios estandarizados, empaques con sellos y venta limitada a través de redes cerradas.

Durante años, una “pax narca” redujo la violencia y permitió la distribución discreta de fentanilo y heroína, evitando formatos que pudieran atraer la atención de las autoridades. A partir de 2024, la ruptura de la tregua entre los grupos elevó la violencia y provocó escasez temporal de fentanilo tras el asesinato de un distribuidor.

El consumo de fentanilo en Hermosillo ocurre en formatos adaptados a la experiencia de los usuarios: algunos buscan pastillas M30, otros prefieren heroína mezclada, y unos más optan por polvo de fentanilo.

En Chihuahua los grupos criminales dominantes prohíben su venta. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

5. Ciudad Juárez, prohibición total y clandestinidad

En Ciudad Juárez, el control criminal opera por medio de la prohibición absoluta. Las facciones de La Línea y el antiguo Cártel de Juárez, junto con el Barrio Azteca, restringen la venta de fentanilo para evitar asociaciones con el Cártel de Sinaloa y prevenir crisis por sobredosis, como las observadas en Tijuana y Mexicali.

La presencia de fentanilo en Juárez es esporádica y su venta se castiga con violencia. “Los grupos criminales no están de acuerdo con que se distribuya fentanilo en la ciudad”, declaró el fiscal regional Carlos Salas a InSight Crime en 2024.

El precio del fentanilo varía según el modelo criminal: en Mexicali y Tijuana, una dosis cuesta entre 50 y 60 pesos mexicanos (alrededor de 3 dólares), mientras que en Ciudad Juárez puede superar los 200 pesos debido a la clandestinidad y los riesgos.

Cada modelo de mercado refleja estrategias de control territorial, regulación de la violencia y organización interna de los cárteles, mostrando cómo la droga se inserta en la vida cotidiana de las ciudades del norte de México y los riesgos asociados para quienes la consumen o distribuyen.