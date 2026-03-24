Casa sin testamento: qué hacer si el inmueble donde vivo está intestado

Casa sin Testamento. crédito Visuales IA

La mayoría de las familias mexicanas no planifica a través de un testamento la protección de sus propiedades antes de fallecer, dejando a la deriva el destino de su patrimonio, lo que genera un proceso complejo para los familiares que buscan una solución para la repartición de bienes.

El trámite para el dominio legal de cada una de las posesiones suele ser tardado, y requiere de la intervención de un abogado o juez para dar una resolución justa, lo que puede tardar incluso años en los tribunales.

Para evitar todo este procedimiento autoridades del país piden a los ciudadanos dejar los inmuebles testamentados y con todos los papeles en regla, con la finalidad de evitar conflictos futuros entre los parientes sobre los inmuebles, y a su vez otorgar certeza jurídica.

¿A qué se refiere que una vivienda está intestada?

El término “intestada” se refiere a cuando el propietario de un bien fallece sin dejar un documento legal que avale a quién le pertenece la vivienda a partir de ese momento.

Asimismo, también puede aludir a casos en los que hay un testamento, pero dentro de este no se incluyó la propiedad para ser heredada a alguna persona.

En ambos casos el procedimiento debe hacerse bajo un juzgado que otorgue la sucesión intestamentaria. Es importante resaltar que este a este proceso solo se pueden someter familiares de la persona fallecida.

Testamento. Foto: difusión

¿Cuál es el proceso si un inmueble está intestado?

El primer paso es comenzar un juicio sucesorio intestamentario ante las autoridades correspondientes, siendo estos un juez familiar o un notario para regularizar la propiedad.

Pasos clave para el proceso de un propiedad intestada

Identificar a los herederos legítimos, comenzado por cónyuges/concubinato e hijos.

Iniciar el juicio sucesorio intestamentario.

Investigación y denuncia, aplica si existen otros herederos y nombre de un albacea.

Avalúo, en este punto un perito irá al lugar y evaluará el hogar, tras cubrir los gastos legales.

Adjudicación, tun juez ordenará la adjudicación de la casa a los herederos, los cuales podrán tomar posesión de ella tras el veredicto.

Es necesario contar con todas los documentos necesarios como acta de defunción del dueño de la vivienda, acta de nacimiento y otros documentos que avalen el hogar para continuar con el proceso de ley.

Documentos para el empezar el juicio

Acta de defunción del titular

Actas de nacimiento

Actas de matrimonio de los interesados

Escrituras de la propiedad

Comprobantes de pago de predial y agua

Identificaciones oficiales (como INE o CURP) de los herederos