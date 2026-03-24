México

Camilo anuncia gira mundial y 14 conciertos en México: ciudades y fechas para “Worldwide Tour”

El cantante colombiano visitará más de 15 países, llevando no solo sus grandes éxitos sino también adelantos exclusivos de su esperado quinto álbum de estudio en cada concierto de la gira

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Camilo anuncia el Camilo Worldwide
Camilo anuncia el Camilo Worldwide Tour 2026, una gira mundial que recorrerá más de 15 países entre junio y diciembre (IG)

La próxima gira mundial de Camilo será la más ambiciosa de su trayectoria: en 2026 recorrerá más de 15 países, visitando Europa, México, Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica.

El anuncio, divulgado por el el eqipo del artista colombiano, detalla que el tour se extenderá de junio a diciembre de ese año, comenzando en España y concluyendo en Colombia. En cada etapa del Camilo Worldwide Tour 2026, la estrella presentará adelantos de su quinto álbum de estudio, previsto para lanzarse ese mismo año.

Según la información difundida en su página oficial www.camilolatribu.com/tour/, los boletos estarán disponibles para el público general.

Camilo, seis veces ganador del Latin GRAMMY, se perfila como uno de los nombres más convocantes de la música latinoamericana contemporánea, y la gira refuerza esa posición en el escenario global.

Durante la gira, Camilo presentará
Durante la gira, Camilo presentará adelantos de su quinto álbum de estudio, previsto para lanzarse en 2026 (EFE/Cabalar)

Millones de seguidores y récords de reproducción respaldan la proyección global de Camilo

En Spotify, Camilo suma 21.9 millones de oyentes mensuales, y su alcance en plataformas digitales supera los 121 millones de seguidores y más de 25 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

Estos datos, informados por la organización del tour en el comunicado oficial, ilustran la magnitud internacional del cantante, que se ha consolidado como una de las voces centrales de la nueva generación de cantautores latinoamericanos.

Además de la gira mundial, el público podrá acceder anticipadamente a algunas de las canciones del quinto disco de estudio del artista, una iniciativa que apunta a fortalecer la conexión de Camilo con su base global de fans, conocida como La Tribu.

Las entradas para el Camilo
Las entradas para el Camilo Worldwide Tour 2026 estarán disponibles para el público general a través de la web oficial del artista (CULTURA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO LAST TOUR)

Este vínculo se ha construido sobre la filosofía artística del cantautor, quien promueve el “Amor como Revolución”, un concepto que atraviesa tanto su obra musical como el contacto directo con su audiencia en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El impacto de Camilo en el panorama musical se refleja también en la amplitud de sus colaboraciones. A lo largo de su carrera, el colombiano ha compartido producciones con figuras como:

  • Camila Cabello
  • Pablo Alborán
  • Alejandro Sanz
  • Kapo
  • Vanesa Martín
  • Kany García
  • Ricardo Montaner
  • Nanpa Básico
  • Evaluna
  • Luis Cortés
  • Los Ángeles Azules
  • Elena Rose
  • Morat
  • Yami Safdie
  • Daniela Spalla
  • Jacob Collier
  • Alexander Abreu
  • Havana D’Primera
  • Grupo Firme
  • Myke Towers
  • Pedro Capó
  • Manuel Carrasco

Un itinerario internacional: fechas clave del Camilo Worldwide Tour 2026

El cronograma del Camilo Worldwide Tour 2026, difundido a través del sitio oficial del artista, marca una serie de presentaciones que confirman su estatus global. En Europa, la gira inicia el 13 de junio en Tenerife y continúa con paradas en Londres, París, Milán, Dietikon, Berlín y Ámsterdam.

La etapa mexicana incluye ciudades como Ciudad de México, Querétaro, León, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Hermosillo, Puebla, Tampico, Cancún, Mérida, Villahermosa y Acapulco entre fines de agosto y septiembre.

En la zona del Caribe y Estados Unidos, Camilo llegará a San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Miami, Orlando, Chicago y Nueva York durante octubre. Las presentaciones en Sudamérica comenzarán en Paraguay y continuarán por Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, antes de su cierre definitivo el 12 de diciembre en Bogotá.

El Camilo Worldwide Tour 2026
El Camilo Worldwide Tour 2026 comenzará en España y culminará en Colombia, abarcando Europa, México, Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica (Sony Music)

Fechas en México para ‘Camilo Worldwide Tour’

  • 28 de agosto – CDMX – Arena Ciudad de México
  • 29 de agosto – Querétaro – Auditorio Josefa
  • 30 de agosto – León, Gto. – Velaria de Feria
  • 3 de septiembre – Veracruz – World Trade Center
  • 4 de septiembre – Monterrey – Arena Monterrey
  • 5 de septiembre – Guadalajara – Arena Guadalajara
  • 6 de septiembre – San Luis Potosí – Tangamanga 2
  • 10 de septiembre – Hermosillo – CUM
  • 11 de septiembre – Puebla – Auditorio GNP
  • 12 de septiembre – Tampico – Expo Tampico
  • 17 de septiembre – Cancún – Plaza de Toros
  • 18 de septiembre – Mérida – Foro GNP
  • 19 de septiembre – Villahermosa – Teatro al Aire Libre
  • 20 de septiembre – Acapulco – Arena GNP

Camilo prepara nueva música mientras expande su presencia en escenarios internacionales

A lo largo de los meses de gira, Camilo ofrecerá en vivo nuevos adelantos de su quinto álbum de estudio, que saldrá en 2026, lo que dará a sus fans la oportunidad de descubrir su nueva etapa musical antes de su lanzamiento formal.

La gira, según la información oficial recogida en www.camilolatribu.com/tour/, será una plataforma para reforzar la interacción con La Tribu, la comunidad de seguidores que acompaña todos los lanzamientos y conciertos del artista colombiano.

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