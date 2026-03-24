México

Así funciona el proyecto que sigue a cada mariposa monarca en su viaje por México

Los sensores asignan códigos únicos a las mariposas rastreadas, facilitando el seguimiento individual de los ejemplares en una base de datos especializada

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El dispositivo BlueSeries pesa solo
El dispositivo BlueSeries pesa solo 0.06 gramos, funciona con energía solar y permite un seguimiento preciso de la mariposa monarca durante su migración y hibernación. | (X@SEMANART_mx)

La mariposa monarca es un polinizador que migra entre los territorios de México, Estados Unidos y Canadá, que recorre alrededor de 4 mil kilómetros para invernar.

Con el objetivo de estudiar los desplazamientos de este insecto en México, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, de manera colaborativa con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WFF, por sus siglas en inglés), desarrolló un sistema para monitorear el trayecto de la mariposa.

¿Cómo funciona el rastreo de la mariposa monarca?

El monitor fue creado con ayuda técnica de Cellular Tracking Tecnologies y el Cape May Pont Arts an Science Center, el cual utiliza el sistema de marcaje de transmisión de radio ultraligero con codificación digital, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias del mundo, llamado BlueSeries.

Con un peso de 0.06 gramos, el dispositivo que mapea el trayecto de la mariposa monarca utiliza energía solar de cuatro centímetros y tiene una antena.

La nueva tecnología permitirá a los especialistas obtener datos exactos sobre los desplazamientos de la mariposa monarca tanto en las colonias de hibernación como durante la migración de primavera, mediante la aplicación Project Monarch. Para el estudio se instalaron 175 sensores en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán, utilizando una metodología orientada a salvaguardar la integridad de los ejemplares.

Los expertos recolectaron hembras y machos de colonias dentro y fuera del Área Natural Protegida, seleccionando individuos con alas en buenas condiciones y tamaño adecuado.

En la renegociación del T-MEC,
En la renegociación del T-MEC, México propone incluir la protección de la mariposa monarca como parte de la cooperación trilateral ambiental con EE.UU. y Canadá.| REUTERS/Raquel Cunha

Cada mariposa fue medida, pesada y equipada con el dispositivo mediante un pegamento especial.

Los sensores recibieron códigos únicos vinculados a los santuarios de origen, como del ROS001 al ROS040 para El Rosario, lo que permite un seguimiento individual en la base de datos. Todas las mariposas fueron liberadas sin daño, según el boletín oficial.

Los primeros resultados muestran que nueve mariposas monarca cruzaron la frontera de Estados Unidos, cinco se encuentran en el interior de ese país y, por primera vez, ejemplares marcados en otoño se dirigen hacia el norte en su ruta de regreso.

Buscan que mariposa monarca entre a la renegotiación del T-MEC

De acuerdo con Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos, en el marco de la renegociación del T-MEC, la protección de la mariposa monarca debe ser tratada con Estados Unidos y Canadá, esto durante la presentación del Plan de Acción para la Conservación de la Monarca 2025-2030, el cual busca reforzar la cooperación trilateral en materia de protección a este polinizador en su recorrido.

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