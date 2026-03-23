“Ya están bastante grandecitos”, Ricardo Monreal afirma que el PT debe explicar su postura sobre el “Plan B”

El coordinador Ricardo Monreal señala que el Partido del Trabajo debe asumir la responsabilidad política por sus decisiones sobre el plan B de Claudia Sheinbaum. (Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó el 23 de marzo que, aunque considera “difícil” la relación con el Partido del Trabajo (PT) si el “Plan B” fracasa, mantener la coalición es conveniente para el país.

El legislador comentó que corresponde únicamente al PT asumir la responsabilidad política de sus decisiones en torno al “Plan B” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando: “Ya están bastante grandecitos para poder asumir seriamente”, según declaró ante medios.

Frente a consultas sobre las descalificaciones hechas por miembros de Morena hacia sus aliados, Monreal remarcó su respeto hacia todos los grupos y reiteró que el PT deberá reflexionar sobre su respaldo a la propuesta de la presidenta.

PT ve “dos riesgos” principales en el “Plan B”

El Partido del Trabajo mantiene su postura reservada ante el Plan B de la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum en el Senado. (Infobae-Itzallana)

El PT mantiene su postura reservada ante la iniciativa conocida como “Plan B” de la reforma electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que genera incertidumbre en el Senado de la República durante la revisión del texto.

A pesar de los acuerdos entre legisladores de la coalición Morena-Trabajo-Verde, la bancada encabezada por Reginaldo Sandoval insiste en que el respaldo del PT no es definitivo y advierte sobre “dos riesgos” principales, específicamente en torno a la revocación de mandato y la identificación partidista desde el Ejecutivo Federal.

El pasado 19 de marzo, el propio Reginaldo Sandoval, coordinador de los legisladores del PT en la Cámara de Diputados, subrayó que el grupo parlamentario no ha adoptado una posición pactada respecto al “Plan B” de Sheinbaum, mientras el proyecto es objeto de análisis en la Cámara Alta: “Se encargó al grupo de senadores que hicieran una reflexión, estudio a fondo y para que próximamente se determine qué se va a hacer ahí”, expresó Sandoval.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para el PT es la nueva redacción sobre la revocación de mandato contemplada en el “Plan B”. Según lo plantea la iniciativa presidencial, el proceso se realizaría mediante “votación libre, directa y secreta” de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo de gobierno, de acuerdo con información de Infobae.

Esta fórmula permitiría que desde el inicio del mandato se active una campaña para remover al presidente en solo tres años, lo que, en palabras de Sandoval, representa un “riesgo de Estado” y podría provocar inestabilidad institucional.

Otro punto de divergencia mencionado por Sandoval es la identificación del partido por parte del Ejecutivo Federal, lo que implica debates internos dentro del PT sobre la pertinencia y los alcances de esa disposición en la reforma. El dirigente reiteró que, en este tema, la visión petista se alinea parcialmente con la postura de Movimiento Ciudadano,

PT apoya reducción del presupuesto en los Congresos

El PT respalda únicamente la reducción de gastos en los congresos locales, señalando el elevado costo por diputado en diversas entidades. Crédito: Facebook Reporte 90

El único elemento del “Plan B” que recibe respaldo abierto por parte del PT es el relativo a la reducción de gastos en los congresos locales. Sandoval valoró positivamente la intención de limitar los recursos asignados a cada diputado, argumentando el desequilibrio entre entidades:

“No es correcto que un diputado en Colima te cueste 5 millones al año y en Baja California 39. Como que no da. Tienen el mismo número, Colima tiene veinticinco y también Baja California”, expuso el coordinador del PT.

La propuesta enviada al Senado fija, en el artículo 115 constitucional, que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías. No obstante, Sandoval reconoció que la redacción actual podría dificultar el cumplimiento de criterios de “paridad, inclusión y proporcionalidad”, al establecer un tope mínimo de siete y máximo de quince .