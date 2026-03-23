México

“Ya están bastante grandecitos”, Ricardo Monreal afirma que el PT debe explicar su postura sobre el “Plan B”

El líder legislativo cree que mantener la alianza entre los tres partidos políticos beneficia a la nación

Guardar
El coordinador Ricardo Monreal señala
El coordinador Ricardo Monreal señala que el Partido del Trabajo debe asumir la responsabilidad política por sus decisiones sobre el plan B de Claudia Sheinbaum. (Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó el 23 de marzo que, aunque considera “difícil” la relación con el Partido del Trabajo (PT) si el Plan B fracasa, mantener la coalición es conveniente para el país.

El legislador comentó que corresponde únicamente al PT asumir la responsabilidad política de sus decisiones en torno al “Plan B” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando: “Ya están bastante grandecitos para poder asumir seriamente”, según declaró ante medios.

Frente a consultas sobre las descalificaciones hechas por miembros de Morena hacia sus aliados, Monreal remarcó su respeto hacia todos los grupos y reiteró que el PT deberá reflexionar sobre su respaldo a la propuesta de la presidenta.

PT ve “dos riesgos” principales en el “Plan B”

El Partido del Trabajo mantiene
El Partido del Trabajo mantiene su postura reservada ante el Plan B de la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum en el Senado. (Infobae-Itzallana)

El PT mantiene su postura reservada ante la iniciativa conocida como “Plan B” de la reforma electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que genera incertidumbre en el Senado de la República durante la revisión del texto.

A pesar de los acuerdos entre legisladores de la coalición Morena-Trabajo-Verde, la bancada encabezada por Reginaldo Sandoval insiste en que el respaldo del PT no es definitivo y advierte sobre “dos riesgos” principales, específicamente en torno a la revocación de mandato y la identificación partidista desde el Ejecutivo Federal.

El pasado 19 de marzo, el propio Reginaldo Sandoval, coordinador de los legisladores del PT en la Cámara de Diputados, subrayó que el grupo parlamentario no ha adoptado una posición pactada respecto al “Plan B” de Sheinbaum, mientras el proyecto es objeto de análisis en la Cámara Alta: “Se encargó al grupo de senadores que hicieran una reflexión, estudio a fondo y para que próximamente se determine qué se va a hacer ahí”, expresó Sandoval.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para el PT es la nueva redacción sobre la revocación de mandato contemplada en el “Plan B”. Según lo plantea la iniciativa presidencial, el proceso se realizaría mediante votación libre, directa y secreta” de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo de gobierno, de acuerdo con información de Infobae.

Esta fórmula permitiría que desde el inicio del mandato se active una campaña para remover al presidente en solo tres años, lo que, en palabras de Sandoval, representa un riesgo de Estado y podría provocar inestabilidad institucional.

Otro punto de divergencia mencionado por Sandoval es la identificación del partido por parte del Ejecutivo Federal, lo que implica debates internos dentro del PT sobre la pertinencia y los alcances de esa disposición en la reforma. El dirigente reiteró que, en este tema, la visión petista se alinea parcialmente con la postura de Movimiento Ciudadano,

PT apoya reducción del presupuesto en los Congresos

El PT respalda únicamente la
El PT respalda únicamente la reducción de gastos en los congresos locales, señalando el elevado costo por diputado en diversas entidades. Crédito: Facebook Reporte 90

El único elemento del “Plan B” que recibe respaldo abierto por parte del PT es el relativo a la reducción de gastos en los congresos locales. Sandoval valoró positivamente la intención de limitar los recursos asignados a cada diputado, argumentando el desequilibrio entre entidades:

“No es correcto que un diputado en Colima te cueste 5 millones al año y en Baja California 39. Como que no da. Tienen el mismo número, Colima tiene veinticinco y también Baja California”, expuso el coordinador del PT.

La propuesta enviada al Senado fija, en el artículo 115 constitucional, que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías. No obstante, Sandoval reconoció que la redacción actual podría dificultar el cumplimiento de criterios de “paridad, inclusión y proporcionalidad”, al establecer un tope mínimo de siete y máximo de quince .

Temas Relacionados

Ricardo MonrealPTPlan BPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

El histórico trasplante que realizó el IMSS

La coordinación de más de 60 especialistas hizo posible el primer trasplante renal cruzado en el Hospital de Especialidades CMN La Raza, abriendo nuevas opciones para quienes enfrentan barreras inmunológicas

El histórico trasplante que realizó

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

El equipo fue sorprendido por un aroma peculiar que los hizo recordar al comunicador, mientras las redes sociales se encendían con teorías sobre una posible visita del llamado “Muñeco” desde el más allá

Pati Chapoy, Pedro Sola y

Programas del Bienestar 2026: Entre pagos dobles y nuevos registros, lo que debes saber esta última semana de marzo

Algunos de estos programas sociales también finalizarán depósitos para algunos beneficiarios programados para este mes de marzo

Programas del Bienestar 2026: Entre

Línea 2 del Metro CDMX: así funciona el servicio de RTP con el cierre de la estación San Antonio Abad

Personal del STC Metro mantiene trabajos en el tramo Chabacano - Viaducto durante las noches, lo que afecta el servicio de la línea azul

Línea 2 del Metro CDMX:

Puerto Peñasco y las nuevas plantas: futuro solar para México

El enfoque estratégico impulsa una generación más limpia sin sacrificar confiabilidad en el suministro

Puerto Peñasco y las nuevas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy, Pedro Sola y

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

Walo Silvas, de Banda MS, revela que a los cinco años vio a su mamá intentar quitarse la vida en tres ocasiones

Colocar papel de aluminio en el módem para mejorar tu WiFi en casa: por qué funciona y cómo hacerlo correctamente

Abuchean en su concierto de Mexicali a Marisela por dificultades técnicas: “Siempre le pasa eso”

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”