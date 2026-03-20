México

Plan B de reforma electoral: Sheinbaum afirma que incluirá paridad de género, confía que PT apoyará iniciativa

La presidenta indicó que los legisladores del PT deben ponerse de acuerdo sobre su respaldo a la iniciativa

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Sheinbaum dijo que se incluirá
Sheinbaum dijo que se incluirá la paridad de género en el Plan B de la reforma electoral. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el llamado Plan B de a reforma electoral sí incluirá propuestas para fortalcer la paridad de género, luego de las críticas que surgieron sobre el tema tras la presentación de la iniciativa en el Senado.

La mandataria detalló que la senador de Morena, Malú Micher, ya trabaja en crear la propuesta para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales.

“Por cierto, se va a fortalecer la parte de equidad para las mujeres, de igualdad para las mujeres.

La senadora Malú Micher está haciendo una propuesta y nos parece muy bien para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos electorales y en la representación popular. Entonces, va a haber ese, esa inclusión, eh, en la propuesta con la que nosotros estamos de acuerdo", dijo en su conferencia mañanera desde Cancún, Quintana Roo.

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