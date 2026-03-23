México

“Solo la luz, primavera”: fechas, horarios y recorrido de Filux 2026 en Ciudad de México

La muestra incluye propuestas inmersivas y monumentales, como una luna flotante y esculturas luminosas, que dialogan con el espacio público de la capital

Guardar
La muestra incluye propuestas inmersivas
La muestra incluye propuestas inmersivas y monumentales, como una luna flotante y esculturas luminosas, que dialogan con el espacio público de la capital. (Captura de pantalla Filux)

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del arte lumínico con la llegada del Festival Internacional de la Luz (Filux) 2026 y su exposición central, “Solo la luz, primavera”. Del 20 al 29 de marzo, el emblemático Paseo de la Reforma despliega trece instalaciones que exploran la luz desde perspectivas visuales, tecnológicas y escultóricas, integrando propuestas de artistas nacionales e internacionales.

Durante nueve noches, los visitantes pueden realizar un recorrido nocturno por el corredor que va del Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones en Chapultepec, donde las obras transforman el espacio urbano en un escenario de experiencias sensoriales. Filux “Solo la luz, primavera” propone experimentar nuevas percepciones y diálogos entre los lenguajes de la luz, desde piezas monumentales hasta instalaciones inmersivas.

El festival, organizado por el equipo multidisciplinario de Filux, nació en 2013 y se consolidó en estos años como una de las principales referencias internacionales del arte lumínico. Más de 650 mil 000 personas han asistido a sus ediciones, generando un vínculo directo entre el arte, los especialistas y públicos diversos.

Los visitantes pueden recorrer las
Los visitantes pueden recorrer las piezas de Filux 2026 del 20 al 29 de marzo, en un horario nocturno que abarca del Ángel de la Independencia a Chapultepec. (Captura de pantalla Filux)

Obras y artistas de la exposición Filux 2026

La edición 2026 reúne a creadores que investigan las posibilidades expresivas de la luz, desde lo escultórico y tecnológico hasta lo sensorial. Entre los artistas seleccionados para “Solo la luz, primavera” se encuentran:

  • Luke Jerram – Museum of the Moon: monumental luna flotante e iluminada, instalada cerca de la Glorieta de la Diana Cazadora.
  • Yupica – Nos hemos visto antes: proyección visual que conecta los volcanes Popocatépetl y Monte Fuji.
  • Amauri Sanabria – Jacaranda Madre, Alma que flota y Raíz que toca el cielo: piezas que dialogan con el ciclo estacional y el paisaje de la ciudad.
  • Miguel Bolívar – Valle de las mariposas: instalación que aborda la primavera y el proceso de transformación.
  • Kardia – A tiempo: estructura monumental animada ubicada cerca del Ángel de la Independencia.
  • Flowers of Life – Lost Flowers y Kosmo-Ball: esculturas luminosas de carácter inmersivo.
  • Vladimir Maislin – Pulpa.Julio Bekhor – Spark.Omar Gómez – Perspectivas Iridiscentes.
  • Luca Salas Bassani – Frases lumínicas de un astro en construcción.
La exposición “Solo la luz,
La exposición “Solo la luz, primavera” de Filux 2026 transforma Paseo de la Reforma en un corredor lumínico con trece obras de artistas nacionales e internacionales. (Captura de pantalla Filux)

Paseo de la Reforma, escenario de integración social y cultural

Con la presencia de estas obras, Filux 2026 impulsa la recuperación del espacio público y la integración social, posicionando a la Ciudad de México como un referente internacional en festivales de arte de la luz. El horario de acceso a las instalaciones es de 19:00 a 23:00 horas, permitiendo a los visitantes explorar una ruta cultural nocturna entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Chapultepec. La edición de este año destaca por la magnitud de su propuesta artística y por la diversidad de lenguajes que convergen en el festival.

Temas Relacionados

Filux 2026CDMXPaseo de la Reformamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del domingo 22 de marzo

El sorteo Melate se celebra tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4190 dados a conocer por Pronósticos

Resultados del Melate, Revancha y

Desaparecen 7 electricistas en Matehuala, San Luis Potosí: qué se sabe

Las familias de los jóvenes perdieron todo contacto con ellos la mañana del sábado 21 de marzo

Desaparecen 7 electricistas en Matehuala,

Fallece Cecilia Candelaria, fotoperiodista egresada de la UNAM: documentó el levantamiento del EZLN

La fotógrafa de 64 años de edad se presentó en diferentes exposiciones nacionales e internacionales, además de laborar en distintos medios de comunicación durante años y trabajar con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Fallece Cecilia Candelaria, fotoperiodista egresada

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

Pronósticos: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 22 de marzo

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: dónde ver los resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirmó la vinculación a

FGR confirmó la vinculación a proceso de 13 personas, entre ellas “El Güero” Beltrán

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Peso Pluma usa fentanilo en

¿Peso Pluma usa fentanilo en pleno escenario? un video viral levantó burlas y sospechas

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 17 de marzo

¿Alejandro Fernández incursiona en K-pop? cuál sería su relación con Monsta X

Alejandro Fernández lanza ‘Arre’, su línea de moda inspirada en la vida rural y en Vicente Fernández

‘Chachalacas’, la perrita que Salma Hayek adoptó en Veracruz, dio a luz a 10 cachorros y la actriz promueve su adopción

DEPORTES

Así informó Toluca a Paulinho

Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU

Esto dijo el “Terrible” Morales antes de ser vinculado a proceso por presunto abuso sexual

Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración