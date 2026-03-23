“Solo la luz, primavera”: fechas, horarios y recorrido de Filux 2026 en Ciudad de México

La muestra incluye propuestas inmersivas y monumentales, como una luna flotante y esculturas luminosas, que dialogan con el espacio público de la capital. (Captura de pantalla Filux)

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del arte lumínico con la llegada del Festival Internacional de la Luz (Filux) 2026 y su exposición central, “Solo la luz, primavera”. Del 20 al 29 de marzo, el emblemático Paseo de la Reforma despliega trece instalaciones que exploran la luz desde perspectivas visuales, tecnológicas y escultóricas, integrando propuestas de artistas nacionales e internacionales.

Durante nueve noches, los visitantes pueden realizar un recorrido nocturno por el corredor que va del Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones en Chapultepec, donde las obras transforman el espacio urbano en un escenario de experiencias sensoriales. Filux “Solo la luz, primavera” propone experimentar nuevas percepciones y diálogos entre los lenguajes de la luz, desde piezas monumentales hasta instalaciones inmersivas.

El festival, organizado por el equipo multidisciplinario de Filux, nació en 2013 y se consolidó en estos años como una de las principales referencias internacionales del arte lumínico. Más de 650 mil 000 personas han asistido a sus ediciones, generando un vínculo directo entre el arte, los especialistas y públicos diversos.

Los visitantes pueden recorrer las piezas de Filux 2026 del 20 al 29 de marzo, en un horario nocturno que abarca del Ángel de la Independencia a Chapultepec. (Captura de pantalla Filux)

Obras y artistas de la exposición Filux 2026

La edición 2026 reúne a creadores que investigan las posibilidades expresivas de la luz, desde lo escultórico y tecnológico hasta lo sensorial. Entre los artistas seleccionados para “Solo la luz, primavera” se encuentran:

Luke Jerram – Museum of the Moon: monumental luna flotante e iluminada, instalada cerca de la Glorieta de la Diana Cazadora .

Yupica – Nos hemos visto antes: proyección visual que conecta los volcanes Popocatépetl y Monte Fuji.

Amauri Sanabria – Jacaranda Madre, Alma que flota y Raíz que toca el cielo: piezas que dialogan con el ciclo estacional y el paisaje de la ciudad.

Miguel Bolívar – Valle de las mariposas: instalación que aborda la primavera y el proceso de transformación.

Kardia – A tiempo: estructura monumental animada ubicada cerca del Ángel de la Independencia .

Flowers of Life – Lost Flowers y Kosmo-Ball: esculturas luminosas de carácter inmersivo.

Vladimir Maislin – Pulpa. Julio Bekhor – Spark. Omar Gómez – Perspectivas Iridiscentes.

Luca Salas Bassani – Frases lumínicas de un astro en construcción.

La exposición “Solo la luz, primavera” de Filux 2026 transforma Paseo de la Reforma en un corredor lumínico con trece obras de artistas nacionales e internacionales. (Captura de pantalla Filux)

Paseo de la Reforma, escenario de integración social y cultural

Con la presencia de estas obras, Filux 2026 impulsa la recuperación del espacio público y la integración social, posicionando a la Ciudad de México como un referente internacional en festivales de arte de la luz. El horario de acceso a las instalaciones es de 19:00 a 23:00 horas, permitiendo a los visitantes explorar una ruta cultural nocturna entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Chapultepec. La edición de este año destaca por la magnitud de su propuesta artística y por la diversidad de lenguajes que convergen en el festival.