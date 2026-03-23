Qué figuras del PRI asistieron al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) conmemoró el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, uno de los personajes más emblemáticos del priismo, con ceremonias realizadas tanto en la sede nacional del partido como en Sonora, su tierra natal.

Durante el homenaje, diversas figuras del PRI se dieron cita para recordar el legado político del excandidato presidencial, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.

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Alejandro Moreno encabezó la ceremonia

El evento principal fue encabezado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien montó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en memoria de Colosio.

Moreno destacó que el pensamiento del político sonorense “sigue vigente” y continúa siendo una guía para el partido, subrayando su compromiso con la democracia y la justicia social, principios que, afirmó, deben seguir marcando el rumbo del priismo.

Militantes, dirigentes y familia de Colosio

Al homenaje asistieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, así como dirigentes estatales y militantes de distintas entidades del país, quienes participaron en las ceremonias conmemorativas.

También estuvieron presentes familiares del ex candidato presidencial, entre ellos su hermana, Laura Colosio Murrieta, y su sobrino, Omar del Valle Colosio, quienes han acudido en años recientes a estos actos para mantener viva su memoria.

Excolaboradores cercanos también acudieron

Entre los asistentes destacaron también excolaboradores cercanos de Colosio, como Samuel Palma, quien ha participado en diversas conmemoraciones organizadas por el PRI.

Su presencia refuerza el carácter simbólico de estos actos, en los que se reúnen figuras que formaron parte del círculo político y personal del excandidato.

Un legado vigente en el PRI

A más de tres décadas de su asesinato, ocurrido durante un mitin en Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio continúa siendo una figura central en el discurso del PRI.

El partido ha insistido en que su ideario político, enfocado en combatir la desigualdad y fortalecer la democracia, sigue siendo una referencia para las nuevas generaciones de militantes.

Las ceremonias por su aniversario luctuoso se han convertido en un espacio de reafirmación política para el priismo, donde dirigentes y simpatizantes evocan su figura como símbolo de renovación y compromiso social.