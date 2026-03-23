México

Qué figuras del PRI asistieron al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio

Durante el homenaje, diversas figuras del PRI se dieron cita para recordar el legado político del excandidato presidencial, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana

Guardar

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) conmemoró el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, uno de los personajes más emblemáticos del priismo, con ceremonias realizadas tanto en la sede nacional del partido como en Sonora, su tierra natal.

Durante el homenaje, diversas figuras del PRI se dieron cita para recordar el legado político del excandidato presidencial, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.

https://x.com/PRI_Nacional/status/2036141732526707007

Alejandro Moreno encabezó la ceremonia

El evento principal fue encabezado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien montó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en memoria de Colosio.

Moreno destacó que el pensamiento del político sonorense “sigue vigente” y continúa siendo una guía para el partido, subrayando su compromiso con la democracia y la justicia social, principios que, afirmó, deben seguir marcando el rumbo del priismo.

Militantes, dirigentes y familia de Colosio

Al homenaje asistieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, así como dirigentes estatales y militantes de distintas entidades del país, quienes participaron en las ceremonias conmemorativas.

También estuvieron presentes familiares del ex candidato presidencial, entre ellos su hermana, Laura Colosio Murrieta, y su sobrino, Omar del Valle Colosio, quienes han acudido en años recientes a estos actos para mantener viva su memoria.

Excolaboradores cercanos también acudieron

Entre los asistentes destacaron también excolaboradores cercanos de Colosio, como Samuel Palma, quien ha participado en diversas conmemoraciones organizadas por el PRI.

Su presencia refuerza el carácter simbólico de estos actos, en los que se reúnen figuras que formaron parte del círculo político y personal del excandidato.

Un legado vigente en el PRI

A más de tres décadas de su asesinato, ocurrido durante un mitin en Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio continúa siendo una figura central en el discurso del PRI.

El partido ha insistido en que su ideario político, enfocado en combatir la desigualdad y fortalecer la democracia, sigue siendo una referencia para las nuevas generaciones de militantes.

Las ceremonias por su aniversario luctuoso se han convertido en un espacio de reafirmación política para el priismo, donde dirigentes y simpatizantes evocan su figura como símbolo de renovación y compromiso social.

Temas Relacionados

PRILuis Donaldo ColosioAniversario luctuosoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 23 al viernes 27 de marzo

Los pagos de este programa social para mujeres de 60 a 64 años de edad comenzaron el pasado lunes 2 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

Calendario de Pagos Bienestar: ¿qué apellidos reciben su depósito del 23 al 26 de marzo

Beneficiarios pueden retirar su apoyo desde el día asignado

Calendario de Pagos Bienestar: ¿qué

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de marzo: reportan retraso en tres Líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ebrard descarta catástrofe comercial: “Vamos a sobrevivir aguas procelosas” y a renovar el T-MEC

El secretario de Economía presentó ante cámaras binacionales un panorama más optimista que hace un año, con avances en el T-MEC, la Unión Europea y nuevas apuestas de inversión

Ebrard descarta catástrofe comercial: “Vamos

Así fue como el Black Hawk del Secretario de Seguridad de Chiapas voló techos de lámina durante aterrizaje en Tapachula

Óscar Aparicio Avendaño detalló que les entregó 90 láminas para reparar el daño ocasionado por el helicóptero

Así fue como el Black
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Colocar papel de aluminio en

Colocar papel de aluminio en el módem para mejorar tu WiFi en casa: por qué funciona y cómo hacerlo correctamente

Abuchean en su concierto de Mexicali a Marisela por dificultades técnicas: “Siempre le pasa eso”

Qué porcentaje de dinero le daban creadores de OnlyFans mexicanos a Leonid Radvinsky

Chiquis encuentra esperanza en la historia de Anahí tras no poderse convertir en mamá:“Tengo fe, sí se puede”

Pablo Montero sufre accidente automovilístico previo al estreno de ‘Perfume de Gardenia’

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”