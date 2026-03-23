¿Peso Pluma usa fentanilo en pleno escenario? un video viral levantó burlas y sospechas

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Un breve clip mostró a Peso Pluma con los brazos suspendidos mientras estaba agachado, se trata de una posición que suelen adoptar los consumidores de fentanilo por el rigor muscular.

El cantante apareció así sobre el escenario, se desconoce si era algún tipo de broma o simulación de otra situación humorística, ya que segundos después se le ve sonriente y acomodándose la ropa.

De igual forma, no está claro si el video es reciente o de hace meses.