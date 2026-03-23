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Invertir en centenarios de oro y onzas de plata: una guía para el 23 de marzo

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el valor de las piezas de estos metales preciosos

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Los precios internacionales y el
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena oportunidad para quienes buscan hacer una inversión con menor riesgo, para iniciar una valiosa colección o simplemente para dar un obsequio.

Cualquiera que sean las razones para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno saber que su valor no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

El costo de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los precios de las piezas este lunes 23 de marzo.

El precio de las monedas de oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.290 pesos en compra y 1.490 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 84.000 pesos en compra y 97.000 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 83.263 pesos en compra y 106.885 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.117 pesos en compra y 20.637 pesos en venta

Azteca de oro: 34.233 pesos la compra y 41.273 pesos la venta

Onza de Plata: 1592.15 pesos la venta y 1082.85 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 103.920 pesos la venta

Onza de plata: 1439 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si buscas comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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