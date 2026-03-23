Internautas señalan a Ángela Aguilar de imitar los videos que Belinda hacía con Nodal

El canal de difusión de WhatsApp de Ángela se ha convertido en el espacio donde muestra aspectos de su vida y su relación con el sonorense. (Televisa/Instagram)

Durante el fin de semana, internautas destacaron una serie de coincidencias entre los videos recientes de Ángela Aguilar y aquellos que Belinda compartía en su relación pasada con Christian Nodal. La observación surgió a partir de la actividad de Ángela Aguilar en su canal de difusión de WhatsApp, donde la cantante ha intensificado la publicación de imágenes y grabaciones de su vida personal junto al artista sonorense.

En las últimas semanas, la hija de Pepe Aguilar ha optado por compartir momentos cotidianos, escenas con Nodal y detalles de sus mascotas, lo que ha generado un flujo constante de contenido. El incremento de publicaciones se acentuó el pasado fin de semana, cuando la intérprete difundió dos videoclips protagonizados por ambos. En uno de ellos, se aprecia solo una parte del rostro de Aguilar pidiéndole a Nodal que salude a sus seguidores.

El canal de difusión de WhatsApp de Ángela Aguilar se ha convertido en el espacio donde la artista muestra aspectos íntimos de su vida y su relación con Nodal. (Whatsapp AngelaAguilar)

El cantante declina la solicitud y sugiere continuar viendo la televisión. Este video, en particular, fue comparado inmediatamente con uno que, años atrás, Belinda grabó junto al sonorense. En aquel material, los dos se encontraban abrazados y la actriz le pedía a su entonces pareja que le cantara, situación que los usuarios consideran similar a la actual dinámica de la pareja.

Otra de las publicaciones que captó la atención de los seguidores fue una fotografía de un ramo de flores amarillas, incluidas las de tipo girasol, que Christian le habría regalado a su esposa. Este gesto remite a una tradición popularizada por la telenovela “Floricienta”, donde obsequiar flores amarillas simboliza el amor duradero y el deseo de un futuro compartido. La artista también mostró detalles de los accesorios que llevaba consigo durante un viaje reciente a un concierto de Nodal en Costa Rica, incluyendo bolsos de lujo y joyas.

Usuarios inmediatamente compararon un video que años atrás, Belinda grabó junto al sonorense. (@familia.nodeli)

En otro video, ambos artistas aparecen nuevamente, aunque solo dejan ver sus ojos y cejas. Durante la grabación, se escucha a los dos decir “Amoooor”, expresión asociada a un meme viral que surgió en la primera aparición pública de la pareja como marido y mujer en 2024. Aquella vez, la frase se popularizó tras un saludo grabado para los Premios Juventud 2024, evento al que Aguilar no pudo asistir. En el video, la cantante agradece la nominación y el reconocimiento recibido, mientras que Nodal envía un beso a la cámara. La espontaneidad de Aguilar al exclamar “¡Amoooor!” marcó el inicio de la tendencia en redes.

La actividad en redes sociales de Ángela Aguilar continúa generando conversaciones entre los seguidores de ambos intérpretes, quienes mantienen la atención sobre la evolución de esta relación y la manera en que comparten su vida privada con el público digital.