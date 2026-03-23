Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Autoridades hallan toma clandestina en Tlalnepantla. (X/@israellorenzana)

Las autoridades federales localizaron una toma clandestina de gasolina y aseguraron al menos 25 mil litros de combustible en un inmueble del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, la noche del domingo 22 de marzo.

¿Qué se sabe del operativo?

El despliegue de seguridad y el descubrimiento de la toma clandestina ocurrieron en el número 18 de avenida Río de los Remedios, colonia San Juan Ixhuatepec, cerca del cruce con Durán Castro. El predio, que funcionaba como almacén de plásticos y botellas PET, ocultaba la operación ilícita.

El operativo fue encabezado por personal de la Gerencia de Inteligencia Operativa Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones policiales estatales, después de un mes de investigaciones.

Autoridades federales aseguraron más de 25 mil litros de gasolina en una toma clandestina localizada en un inmueble de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con los primeros informes de N+, al ingresar al inmueble, los agentes encontraron una unidad con más de 25 mil litros de gasolina y detectaron la presencia de varias personas, quienes huyeron por la parte trasera y los techos de viviendas aledañas al percatarse del arribo de las fuerzas de seguridad. No hubo personas detenidas, y cuatro sujetos permanecen prófugos.

La zona presentaba un fuerte olor a hidrocarburo, perceptible a varios metros, lo que motivó la intervención de Protección Civil de Tlalnepantla ante el riesgo potencial y la eventual necesidad de evacuar a los vecinos.

Según el testimonio de la reportera Itzel Cruz, que realizó una cobertura en vivo para N+, el perímetro permanecía resguardado y hasta el cierre del reporte no se había ordenado evacuación alguna.

Durante la intervención, la circulación en avenida Río de los Remedios fue cerrada en ambos sentidos para facilitar las labores de aseguramiento y análisis del sitio. P

Investigación y contexto del operativo

El impacto ha sido mayor para Pemex. (Foto: Cuartoscuro)

La localización de la toma clandestina fue resultado de un mes de trabajo de inteligencia por parte de Pemex y la colaboración de autoridades federales y estatales.

El predio asegurado, ubicado en una zona residencial y comercial, había sido acondicionado para la extracción y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

Las investigaciones continúan para ubicar a los responsables de la operación ilícita y determinar el alcance de la red de huachicoleo en la zona. El operativo en San Juan Ixhuatepec se suma a los esfuerzos recientes para combatir el robo de combustible en el Estado de México.

Se desconoce qué grupo criminal estaría detrás de dicha toma clandestina.

Impacto del huachicol

El robo de combustibles no solo afecta la seguridad y operación de Pemex, sino que ha generado un impacto directo en sus finanzas.

Durante 2025, las pérdidas por sustracción ilegal de combustibles aumentaron 14.4% en comparación con el año anterior, alcanzando un monto de 23 mil 491 millones de pesos, cifra que supera los 20 mil 529 millones registrados en 2024, según El Universal.

De acuerdo con expertos, el valor de lo robado evidencia complicidad interna y la existencia de un mercado ilícito con graves consecuencias para las finanzas nacionales. Se estima que el mercado ilegal de combustibles equivale a cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.

A pesar de la vigilancia militarizada y los operativos en ductos, el modelo de negocio del huachicol permanece rentable. Entre 2019 y 2024, solo 172 personas recibieron sentencia relacionada con robo de combustibles, muy por debajo de las 3 mil 138 sentencias del sexenio anterior.