México

Festivales por la Paz en Baja California y el Edomex reúnen más de 200 mil personas

Las actividades, encabezadas por artistas como Siddhartha y Carín León, buscan consolidar el acceso igualitario a la cultura

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La primera jornada del Circuito
La primera jornada del Circuito Nacional de Festivales por la Paz reunió a más de 260 mil asistentes en Tecámac y Tijuana, según la Secretaría de Cultura. Crédito: X/@cultura_mx

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció que la primera jornada del Circuito Nacional de Festivales por la Paz congregó a más de 260 mil asistentes en Tecámac, Estado de México, y Tijuana, Baja California.

Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forma parte de una estrategia integral destinada a fortalecer el tejido social y abrir espacios para las juventudes a través de la cultura y el acceso gratuito a eventos masivos, según informó el propio organismo mediante un comunicado oficial difundido este 22 de marzo.

En el marco del programa, la Secretaría de Cultura prevé la realización de 200 festivales a lo largo de las 32 entidades federativas del país, con el objetivo de alcanzar a más de 7 millones de jóvenes mediante actividades culturales de gran escala, así como eventos medianos y comunitarios de distintos géneros.

El despliegue, coordinado con gobiernos estatales y municipales, responde a una estrategia orientada, según el organismo, a “que atiende las causas desde la cultura, recupera el espacio público y fortalece el tejido social desde los territorios”.

“El Circuito Nacional de Festivales por la Paz forma parte de una visión que reconoce a la cultura como un derecho y al espacio público como un lugar para construir comunidad”, expresó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

La funcionaria subrayó: “La paz se construye también desde la cultura: al abrir espacios para que las y los jóvenes se encuentren, participen y ejerzan sus derechos. Este circuito acerca festivales gratuitos a todo el país como parte de una política que fortalece el tejido social desde los territorios”.

Carín León toca en Tijuana y Siddhartha en Tecámac

El concierto inaugural en la
El concierto inaugural en la Monumental Playas de Tijuana contó con la actuación de Carín León, atrayendo a público de ambos lados de la frontera. Crédito: X/@cultura_mx

El debut del Circuito tuvo lugar el pasado 21 de marzo en dos sedes de formato masivo. En la Monumental Playas de Tijuana, el concierto inaugural encabezado por Carín León atrajo a participantes de ambos lados de la frontera, transformando el espacio público en un punto de convivencia comunitaria.

Alrededor de las 9:00 pm, la multitud recibió con entusiasmo al cantautor, quien, según la reseña oficial, “se adueñó del escenario con su voz y presencia. La cita resonó en la explanada con versos como: “Se nos hizo miel la Luna y un concierto pa’ Tijuana”.

Simultáneamente, en Tecámac, el Festival Atmósfera Mundialista reunió a miles de personas. Destacaron las presentaciones de Lila Downs, Siddhartha y la agrupación Bronco, figuras que reafirmaron el papel de la música como mecanismo de encuentro y participación para la comunidad, según la información compartida por la institución organizadora.

Inicio de los Festivales por la Paz en la CDMX

La edición 2026 del Festival
La edición 2026 del Festival Eurojazz inauguró el Circuito Nacional de Festivales por la Paz con una programación gratuita y multicultural en el Cenart. Crédito: Secretaría de Cultura

El pasado 2 de marzo, con la reapertura del Festival Eurojazz en el mes de marzo tras cinco años de restricciones por la pandemia, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México ha dado inicio a una estrategia cultural sin precedentes: el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

La edición número veintinueve del Eurojazz 2026 marca el primer paso de esta ruta, reuniendo a miles de asistentes en las Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart) en la Ciudad de México.

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