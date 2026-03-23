México

El live action de Moana ya tiene fecha de estreno en México y revela a La Roca como Maui

La nueva versión busca conquistar tanto a nuevas audiencias como a los fans que crecieron con la historia original

Guardar
Disney liberó el tráiler oficial de Moana, live action que se estrenará en cines de todo el mundo el 10 de julio de 2026.

La magia de Moana regresa a la pantalla grande con su esperada versión live action. Este 23 de marzo de 2026, Disney lanzó el primer tráiler oficial del proyecto y confirmó su estreno en México, lo que desató una ola de reacciones entre los seguidores de la historia.

El adelanto, de más de dos minutos, ofrece un vistazo a la ambiciosa adaptación que busca trasladar con fidelidad la esencia de la cinta original. Las imágenes destacan paisajes espectaculares, la presencia del océano como eje narrativo y una recreación visual que respeta los momentos más icónicos del filme animado.

Primer vistazo de Dwayne Johnson como Maui

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la aparición de Dwayne Johnson en el papel del semidiós Maui. El actor retoma el personaje al que dio voz en la versión animada, ahora con una caracterización que incluye melena rizada, tatuajes en movimiento y su vínculo con el mar, lo que refuerza la conexión con el material original.

El tráiler también muestra a Moana (Catherine Lagaʻaia) en su emblemático viaje más allá del arrecife, punto clave en el desarrollo de la historia. La isla de Motunui cobra protagonismo dentro de la narrativa visual, lo que confirma la intención de mantener intacta la esencia que convirtió a la película en un fenómeno global.

Catherine Lagaʻaia da vida a
Catherine Lagaʻaia da vida a Moana. (Disney)

El impacto de la versión animada de Moana

La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en teatro con Hamilton. El elenco lo completan John Tui como el padre de Moana, Frankie Adams como su madre y Rena Owen en el papel de la abuela Tala.

En la producción participan figuras clave como el propio Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quien regresa para encargarse de la música. El compositor retoma temas emblemáticos como “How Far I’ll Go”, canción que obtuvo una nominación al Oscar en 2017 y que forma parte del adelanto.

Dwayne Johnson, conocido como "The
Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", compartió el primer avance de la película de acción real de Disney "Moana", que se estrenará en cines el 10 de julio. (The Rock: X)

El proyecto reúne además a integrantes del equipo original como Jared Bush en el guion, junto a Dana Ledoux Miller, y a Mark Mancina en la composición musical.

El live action de Moana marca un movimiento estratégico para Disney, que apuesta por revivir uno de sus éxitos más recientes. La cinta animada, estrenada en 2016, superó los 643 millones de dólares en taquilla global y se posicionó entre los títulos más exitosos del estudio, junto a producciones como Frozen y Encanto.

¿Cuándo se estrena en México?

México forma parte del estreno mundial del largometraje, previsto para el 10 de julio. La nueva versión busca conquistar tanto a nuevas audiencias como a los fans que crecieron con la historia original.

Temas Relacionados

DisneyMoanaCinemexico-entretenimiento

Más Noticias

Pablo Montero sufre accidente automovilístico previo al estreno de ‘Perfume de Gardenia’

Un incidente menor y versiones encontradas rodearon el arribo del actor, quien se mantuvo firme en su compromiso con la función y el público asistente

Pablo Montero sufre accidente automovilístico

Popocatépetl tuvo 10 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl tuvo 10 exhalaciones en

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

El sujeto atacó de manera directa el vehículo en el que se encontraban los menores de edad junto a su madre y su pareja sentimental

Detienen a hombre que asesinó

La verdura que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre ideal para personas con diabetes

La alimentación juega un papel fundamental en la gestión de esta condición, y la selección de ciertos alimentos puede influir directamente en el bienestar

La verdura que ayuda a

El programa del IMSS que ha permitido a niños y niñas recuperar la audición

Las cirugías gratuitas de implante coclear y la atención integral en hospitales de alta especialidad han consolidado una estrategia pionera que garantiza el acceso a tecnología auditiva

El programa del IMSS que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que asesinó

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

De “La Barbie” a Juan Carlos Valencia González: capos con doble nacionalidad al frente del narco mexicano

ENTRETENIMIENTO

Ca7riel y Paco Amoroso regresan

Ca7riel y Paco Amoroso regresan a CDMX y anuncian una gira que abarca diversas ciudades del país

Gabriel Soto responde si pelearía contra Poncho de Nigris tras el reto de enfrentar a alguien más famoso: “A nadie le tenemos miedo”

Amanda Miguel elogia a Majo Aguilar durante concierto y enciende una antigua rivalidad familiar

La Casa de los Famosos México 4: Laura G revela el nombre de dos grandes celebridades que estarían

Chiquis defiende a Danna tras críticas por hablar en inglés siendo mexicana: “Mi mamá sí me regañaba”

DEPORTES

¿Es Canelo Álvarez? Finito López

¿Es Canelo Álvarez? Finito López revela quién ha sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos

México vs Portugal: estos son los futbolistas lusitanos que han jugado en la Liga Mx

Por qué Rafael Leao y Rodrigo Mora no jugarán contra México en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Surinam llega a Monterrey para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

México se alista para competir en el Mundial Femenil de Hockey sobre Hielo Hong Kong 2026: “estamos listas para darlo todo”