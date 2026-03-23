El live action de Moana ya tiene fecha de estreno en México y revela a La Roca como Maui

Disney liberó el tráiler oficial de Moana, live action que se estrenará en cines de todo el mundo el 10 de julio de 2026.

La magia de Moana regresa a la pantalla grande con su esperada versión live action. Este 23 de marzo de 2026, Disney lanzó el primer tráiler oficial del proyecto y confirmó su estreno en México, lo que desató una ola de reacciones entre los seguidores de la historia.

El adelanto, de más de dos minutos, ofrece un vistazo a la ambiciosa adaptación que busca trasladar con fidelidad la esencia de la cinta original. Las imágenes destacan paisajes espectaculares, la presencia del océano como eje narrativo y una recreación visual que respeta los momentos más icónicos del filme animado.

Primer vistazo de Dwayne Johnson como Maui

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la aparición de Dwayne Johnson en el papel del semidiós Maui. El actor retoma el personaje al que dio voz en la versión animada, ahora con una caracterización que incluye melena rizada, tatuajes en movimiento y su vínculo con el mar, lo que refuerza la conexión con el material original.

El tráiler también muestra a Moana (Catherine Lagaʻaia) en su emblemático viaje más allá del arrecife, punto clave en el desarrollo de la historia. La isla de Motunui cobra protagonismo dentro de la narrativa visual, lo que confirma la intención de mantener intacta la esencia que convirtió a la película en un fenómeno global.

Catherine Lagaʻaia da vida a Moana. (Disney)

El impacto de la versión animada de Moana

La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en teatro con Hamilton. El elenco lo completan John Tui como el padre de Moana, Frankie Adams como su madre y Rena Owen en el papel de la abuela Tala.

En la producción participan figuras clave como el propio Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quien regresa para encargarse de la música. El compositor retoma temas emblemáticos como “How Far I’ll Go”, canción que obtuvo una nominación al Oscar en 2017 y que forma parte del adelanto.

Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", compartió el primer avance de la película de acción real de Disney "Moana", que se estrenará en cines el 10 de julio. (The Rock: X)

El proyecto reúne además a integrantes del equipo original como Jared Bush en el guion, junto a Dana Ledoux Miller, y a Mark Mancina en la composición musical.

El live action de Moana marca un movimiento estratégico para Disney, que apuesta por revivir uno de sus éxitos más recientes. La cinta animada, estrenada en 2016, superó los 643 millones de dólares en taquilla global y se posicionó entre los títulos más exitosos del estudio, junto a producciones como Frozen y Encanto.

¿Cuándo se estrena en México?

México forma parte del estreno mundial del largometraje, previsto para el 10 de julio. La nueva versión busca conquistar tanto a nuevas audiencias como a los fans que crecieron con la historia original.