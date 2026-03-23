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Calendario de Pagos Bienestar: ¿qué apellidos reciben su depósito del 23 al 26 de marzo

Beneficiarios pueden retirar su apoyo desde el día asignado

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Continúa la dispersión de pagos
Continúa la dispersión de pagos de la Pensión Bienestar en la última semana de marzo

El calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 continúa durante la última semana de dispersión en México.

La entrega del apoyo económico se realiza de forma escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, un mecanismo que busca ordenar los depósitos y facilitar la operación del programa en todo el país.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 23 al 26 de marzo

Durante estos días, la Secretaría de Bienestar programó los depósitos para beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las últimas letras del alfabeto. Las fechas establecidas son:

  • Lunes 23 de marzo: apellidos que comienzan con R (segunda jornada para esta letra dentro del calendario).
  • Martes 24 de marzo: apellidos que inician con S.
  • Miércoles 25 de marzo: apellidos con T, U y V.
  • Jueves 26 de marzo: apellidos con W, X, Y y Z, además de pagos pendientes de días anteriores.

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias pueden retirar el dinero o utilizarlo a partir del día en que se realiza el depósito.

El calendario de pagos organiza
El calendario de pagos organiza la entrega de la Pensión Bienestar por orden alfabético. Foto: Secretaría del Bienestar.

Programas sociales que reciben el pago del bimestre marzo-abril

La dispersión bancaria no solo corresponde a la pensión para adultos mayores. También incluye otros programas federales que utilizan el mismo calendario por apellidos para organizar los pagos.

Entre los apoyos que reciben recursos durante este periodo se encuentran:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Apoyo para Madres Trabajadoras
  • Programa Sembrando Vida

Las autoridades federales informaron que este esquema permite distribuir los depósitos durante varias semanas y reducir la concentración de personas en sucursales bancarias o cajeros.

Montos actualizados de la Pensión Bienestar en 2026

Para este año, el gobierno federal aplicó ajustes en los montos de distintos programas sociales con el objetivo de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Los montos de la Pensión
Los montos de la Pensión Bienestar fueron ajustados en 2026 para enfrentar la inflación. (Secretaría del Bienestar)

Las cantidades vigentes son:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
  • Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

En el caso de la pensión para adultos mayores, el apoyo está dirigido a personas de 65 años o más inscritas en el padrón federal.

Cómo funciona el calendario de pagos por apellido

El calendario de la Secretaría de Bienestar comenzó el 2 de marzo y se programó a lo largo de casi todo el mes para cubrir a millones de beneficiarios registrados en los programas sociales federales.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, explicó previamente que la dispersión por orden alfabético permite organizar la entrega del apoyo de manera gradual.

De acuerdo con la funcionaria, el depósito se realiza directamente en la cuenta asociada a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que el dinero permanece disponible para su retiro en cualquier momento posterior a la fecha asignada.

El esquema de pagos por
El esquema de pagos por apellido permite organizar la entrega de apoyos de forma ordenada.

Recomendaciones para beneficiarios sobre el depósito de la pensión

Las autoridades sugieren a las personas inscritas en los programas sociales verificar su fecha de pago y utilizar canales oficiales para resolver dudas sobre el calendario o el estado del depósito.

Puntos clave a considerar:

  • Revisar la letra inicial del apellido paterno para identificar la fecha correspondiente.
  • Esperar la confirmación del depósito en la cuenta del Banco del Bienestar.
  • Evitar acudir a sucursales antes del día asignado para reducir filas.
  • Consultar información en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Con la jornada de pagos programada hasta finales de marzo, el gobierno federal concluye la dispersión del segundo apoyo económico del año para los beneficiarios de las pensiones y programas sociales vinculados al bienestar.

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