México

Té de tila para la ansiedad: propiedades, beneficios y cómo ayuda a relajar el cuerpo

Una bebida natural que aporta calma y favorece el descanso en momentos de tensión

Guardar
El té de tila se
El té de tila se posiciona como una infusión natural clave para aliviar la ansiedad y el estrés diario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de tila se ha convertido en una de las infusiones más recurridas cuando se busca calma en medio del ritmo cotidiano. Su uso tradicional responde a la necesidad de encontrar opciones naturales que contribuyan al bienestar emocional.

Preparado a partir de flores secas, este té destaca por su efecto suave, ideal para quienes buscan reducir la tensión sin recurrir a soluciones invasivas. Su consumo forma parte de hábitos que priorizan el equilibrio mental.

En escenarios donde la ansiedad aparece con frecuencia, integrar bebidas como esta puede ser una forma práctica de generar pausas y favorecer la tranquilidad de manera progresiva.

Propiedades relajantes que actúan de forma gradual

El consumo regular de té
El consumo regular de té de tila fomenta el equilibrio emocional sin provocar efectos bruscos en el organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de tila contiene compuestos que se asocian con efectos calmantes en el organismo. Estos ayudan a disminuir la sensación de inquietud y favorecen un estado de reposo.

Su acción se vincula con el sistema nervioso, promoviendo la relajación sin generar efectos bruscos. Esto lo convierte en una opción adecuada para el consumo regular.

Además, su efecto puede potenciarse cuando se integra en momentos específicos del día, como antes de dormir o durante pausas de descanso.

Apoyo natural en episodios de tensión

La facilidad de preparación y
La facilidad de preparación y accesibilidad mantienen al té de tila como una opción vigente para mejorar el bienestar emocional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta infusión puede contribuir a reducir síntomas leves de ansiedad. Aunque no actúa de forma inmediata, su consumo constante favorece una sensación de calma sostenida.

También puede ayudar a disminuir manifestaciones físicas como el nerviosismo o la dificultad para relajarse, lo que mejora la experiencia general de bienestar.

Es importante considerar que su uso es complementario y no sustituye tratamientos médicos en casos que requieren atención especializada.

Un hábito sencillo para mejorar el bienestar

Té de tila, una infusión
Té de tila, una infusión natural conocida por sus propiedades calmantes y relajantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar el té de tila en la rutina diaria puede convertirse en un ritual que promueve la desconexión. Su preparación invita a generar un momento de pausa consciente.

Este tipo de hábitos favorece la construcción de espacios de tranquilidad en medio de la rutina. Con el tiempo, pueden influir positivamente en el equilibrio emocional.

Por su accesibilidad y facilidad de preparación, el té de tila sigue siendo una alternativa vigente para quienes buscan opciones naturales para manejar la ansiedad.

¿Qué es la tila?

El uso tradicional del té
El uso tradicional del té de tila incluye además el alivio de fiebre leve, escalofríos y resfriados comunes.

De acuerdo con información de The University of Texas at El Paso, “Las flores de tilo se utilizan en diversas formas en la medicina tradicional, principalmente como sedante no narcótico para los trastornos del sueño o la ansiedad”

Además “favorece la sudoración, lo que puede ser útil para tratar la fiebre leve, los escalofríos y los resfriados. La infusión de la flor se emplea contra afecciones de las vías respiratorias superiores, además de ser un remedio popular contra el insomnio y la ansiedad”.

Temas Relacionados

Té de tilaPropiedadesmexico-noticias

Más Noticias

Carín León arranca el Circuito Nacional de Conciertos por la Paz con baja asistencia en Tijuana

El evento congregó a más de 15 mil personas en la Plaza Monumental de la ciudad fronteriza

Carín León arranca el Circuito

¿Tienes muchos gases o eructos? Estas son las causas y cómo eliminarlos, según expertos

Son molestias comunes que pueden estar relacionadas con hábitos alimenticios, problemas digestivos o incluso enfermedades subyacentes

¿Tienes muchos gases o eructos?

Popocatépetl lanza 14 exhalaciones en el último día

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 14 exhalaciones en

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo

El entrenador argentino se fue de manera polémica del futbol mexicano y desde entonces no le ha ido bien

Otro fracaso para Martín Anselmi

Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Además, una mujer fue vista por los vecinos y autoridades que acudieron al rescate con síntomas de intoxicación

Incendio en la alcaldía Gustavo
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Realmente cayó el CJNG? Lo

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Juan Luis, el

Quién es Juan Luis, el esposo de Lupita Villalobos señalado por presunta infidelidad a la influencer

Rumores de divorcio por supuesta infidelidad sacuden el matrimonio de Lupita Villalobos

La escena eliminada de ‘La oficina’ que habrá alterado la percepción de un protagonista desde el primer episodio

Los Simpson invaden la CDMX: horarios, precio, sede, invitados y actividades exclusivas de la convención

Denuncian que excolaborador de Venga la Alegría estaría retenido contra su voluntad en un anexo

DEPORTES

Otro fracaso para Martín Anselmi

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo

Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Cuáles son los canales oficiales para ver los juegos de MLB en México durante la temporada 2026