Receta de tacos dorados de zanahoria, ideales para reducir el consumo de carne

¡Crujientes, dorados y con el relleno más sorprendente! Los tacos dorados de zanahoria se han convertido en la opción estrella para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar al sabor ni a la textura de un clásico mexicano. Su toque ahumado y especiado conquista tanto a niños como adultos.
Este plato, de raíz humilde y espíritu innovador, es perfecto para cenas informales, picoteos o como tentempié saludable.
Se acompaña de salsas frescas, guacamole o una ensalada ligera, y marida genial con aguas frescas o cervezas artesanales.
Receta de tacos dorados de zanahoria
Los tacos dorados de zanahoria son tortillas de maíz rellenas de zanahoria especiada, enrolladas y fritas hasta quedar crujientes. La técnica principal consiste en cocinar la zanahoria, sazonarla, formar los tacos y freírlos en abundante aceite para lograr ese característico exterior dorado y crocante.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 min
- Preparación: 15 min
- Cocción: 20 min
Ingredientes
- 3 zanahorias grandes
- 12 tortillas de maíz
- 1/2 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce (o ahumado)
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Aceite de girasol (para freír)
- Guacamole, salsa fresca y lechuga (para acompañar)
Cómo hacer tacos dorados de zanahoria, paso a paso
- Pela y ralla finamente las zanahorias.
- Pica la cebolla y el ajo muy pequeño.
- Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén amplia.
- Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Añade la zanahoria rallada y rehoga durante 7-8 minutos. Remueve para evitar que se pegue.
- Sazona con comino, pimentón, sal y pimienta. Cocina 2 minutos más y retira del fuego.
- Calienta las tortillas brevemente para que sean flexibles (puedes usar el microondas envueltas en un paño húmedo).
- Rellena cada tortilla con 2 cucharadas del salteado de zanahoria y enrolla firmemente.
- Cierra cada taco con un palillo.
- Calienta abundante aceite de girasol en una sartén y fríe los tacos por tandas, girando para dorar todos los lados.
- Retira y escurre sobre papel de cocina.
- Sirve calientes, acompañados de guacamole, salsa fresca y lechuga troceada.
Consejos técnicos clave:
- No sobrecargues la sartén al freír, así cada taco se dora de manera uniforme.
- Asegúrate de que el aceite esté bien caliente antes de freír, para evitar que los tacos absorban demasiado aceite.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (3 tacos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 240 kcal aprox.
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 33 g
- Fibra: 5 g
- Azúcares: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conservan en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Para recuperar el crujiente, recalienta en horno o sartén, nunca en microondas.