México

Receta de tacos dorados de zanahoria, ideales para reducir el consumo de carne

Una receta fácil transforma ingredientes simples en un platillo ingenioso al que nadie puede resistirse, ideal para quienes buscan variedad sin sacrificar el clásico sabor mexicano

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El proceso para obtener esa
El proceso para obtener esa textura dorada y relleno especiado es más sencillo de lo que imaginas, perfecto para cenas informales o una alternativa vegetariana deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Crujientes, dorados y con el relleno más sorprendente! Los tacos dorados de zanahoria se han convertido en la opción estrella para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar al sabor ni a la textura de un clásico mexicano. Su toque ahumado y especiado conquista tanto a niños como adultos.

Este plato, de raíz humilde y espíritu innovador, es perfecto para cenas informales, picoteos o como tentempié saludable.

Se acompaña de salsas frescas, guacamole o una ensalada ligera, y marida genial con aguas frescas o cervezas artesanales.

La receta de tacos dorados
La receta de tacos dorados de zanahoria es la opción perfecta para quienes buscan alternativas vegetarianas con todo el sabor mexicano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos dorados de zanahoria

Los tacos dorados de zanahoria son tortillas de maíz rellenas de zanahoria especiada, enrolladas y fritas hasta quedar crujientes. La técnica principal consiste en cocinar la zanahoria, sazonarla, formar los tacos y freírlos en abundante aceite para lograr ese característico exterior dorado y crocante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 min
  • Preparación: 15 min
  • Cocción: 20 min

Ingredientes

  1. 3 zanahorias grandes
  2. 12 tortillas de maíz
  3. 1/2 cebolla pequeña
  4. 1 diente de ajo
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva
  6. 1/2 cucharadita de comino en polvo
  7. 1/2 cucharadita de pimentón dulce (o ahumado)
  8. Sal al gusto
  9. Pimienta negra al gusto
  10. Aceite de girasol (para freír)
  11. Guacamole, salsa fresca y lechuga (para acompañar)

Cómo hacer tacos dorados de zanahoria, paso a paso

  1. Pela y ralla finamente las zanahorias.
  2. Pica la cebolla y el ajo muy pequeño.
  3. Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén amplia.
  4. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  5. Añade la zanahoria rallada y rehoga durante 7-8 minutos. Remueve para evitar que se pegue.
  6. Sazona con comino, pimentón, sal y pimienta. Cocina 2 minutos más y retira del fuego.
  7. Calienta las tortillas brevemente para que sean flexibles (puedes usar el microondas envueltas en un paño húmedo).
  8. Rellena cada tortilla con 2 cucharadas del salteado de zanahoria y enrolla firmemente.
  9. Cierra cada taco con un palillo.
  10. Calienta abundante aceite de girasol en una sartén y fríe los tacos por tandas, girando para dorar todos los lados.
  11. Retira y escurre sobre papel de cocina.
  12. Sirve calientes, acompañados de guacamole, salsa fresca y lechuga troceada.

Consejos técnicos clave:

  • No sobrecargues la sartén al freír, así cada taco se dora de manera uniforme.
  • Asegúrate de que el aceite esté bien caliente antes de freír, para evitar que los tacos absorban demasiado aceite.
La receta rinde cuatro porciones,
La receta rinde cuatro porciones, suministrando fibra, proteínas e hidratos de carbono, perfecta para cenas informales o como botana saludable. (Cocina Vital)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (3 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 240 kcal aprox.
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 33 g
  • Fibra: 5 g
  • Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Para recuperar el crujiente, recalienta en horno o sartén, nunca en microondas.

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