Sheinbaum declara el 2026 como año de Margarita Maza: esta es su trayectoria

La mandataria destacó las aportaciones de Margarita Maza durante “algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país”

Sheinbaum declaró el 2026 como
Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 2026 como el año de Margarita Maza, quien fue esposa del expresidente Benito Juárez, debido a sus aportaciones durante “algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país”, como la Revolución de Ayutla y la Guerra de Reforma.

La mandataria destacó que hoy es el 155 aniversario luctuoso de Margarita Maza, por lo que presentó su biografía durante su conferencia mañanera, en Palacio Nacional.

“El día de hoy se cumplen 155, bueno, es el 155 aniversario luctuoso de Margarita Maza. Nos va a presentar una cápsula especial sobre Margarita Maza. Además, este año como ustedes saben, lo dedicamos a Margarita Maza”, dijo Sheinbaum.

Información en desarrollo...

