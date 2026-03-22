México

Pemex, Marina y Semarnat realizan operativo para contener derrame de hidrocarburo en Tabasco

Las dependencias dieron a conocer que se han recolectado al menos 240 kilos de residuos impregnados con crudo

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Pemex y otras dependencias continúan
Pemex y otras dependencias continúan de contención y limpieza por presencia de hidrocarburo en Dos Bocas, Tabasco.

Un operativo interinstitucional permanece activo en Tabasco tras detectarse la presencia de hidrocarburos en la zona de Dos Bocas. Autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Petróleos Mexicanos (Pemex), impulsan acciones coordinadas para controlar el incidente, proteger los ecosistemas y reducir el impacto sobre la población local.

Acciones inmediatas de contención y limpieza

El Gobierno de México desplegó personal de la Semar, la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades) en la zona afectada.

Las labores incluyeron recorridos de supervisión en el muelle y la playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR Dos Bocas), así como reuniones para definir estrategias inmediatas.

En coordinación interinstitucional se implementaron
En coordinación interinstitucional se implementaron barreras de contención para evitar la expansión de la macha de hidrocarburos. Foto: (Cortesía)

En el área del muelle y cuerpos de agua adyacentes, se verificaron los trabajos de contención y recuperación de residuos de hidrocarburo. Hasta el momento, las autoridades han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con crudo.

Técnicos de Pemex, en coordinación con la Semar, también ejecutan acciones de confinamiento en el río Seco, a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso. La instalación de barreras de contención y el uso de cordones oleofílicos han permitido limitar el desplazamiento del contaminante hacia la laguna Mecoacán.

La Profepa mantiene inspecciones en el río para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) solicitó a Pemex una investigación de causa raíz conforme a la regulación vigente y dará seguimiento técnico al caso.

Derrames de hidrocarburos afectan a la biodiversidad

La emergencia ocurre en un contexto donde la economía local y la biodiversidad del Golfo de México han sufrido alteraciones tras un derrame de hidrocarburo cuyo origen aún se investiga. Las zonas más impactadas incluyen Alvarado y Coatzacoalcos en Veracruz, así como el litoral de Tabasco. Se han reportado muertes de tortugas marinas, manantíes y otras especies, además de afectaciones directas a los trabajadores de la región.

Hidrocarburo en el Golfo llega
Hidrocarburo en el Golfo llega a costas de Veracruz y Tabasco. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las autoridades explicaron que la dispersión de las manchas de hidrocarburos responde a factores meteorológicos y cambios en las corrientes marinas, lo que ha favorecido su llegada a la costa en al menos 30 localidades más. En el caso de la terminal marítima de Dos Bocas, los reportes oficiales indican que la evolución del derrame difiere de las proyecciones iniciales.

Especialistas de la ASEA realizaron inspecciones en instalaciones portuarias y áreas costeras cercanas sin detectar fugas en terminales ni en infraestructura petrolera en la costa, aunque sí hallaron residuos en distintos tramos de playa. Los análisis oceanográficos sugieren que el hidrocarburo provino desde mar adentro.

Coordinación institucional y monitoreo permanente

El Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener el monitoreo y la atención integral del incidente hasta lograr la completa remediación del área. Entre los principales ejes de la respuesta destacan:

  • Coordinación entre PemexSemarSemarnatProfepaSemades y ASEA
  • Supervisión de las tareas realizadas por la empresa especializada contratada para la limpieza y contención
  • Recolección y confinamiento del material contaminante para evitar su propagación a zonas sensibles
  • Verificación del cumplimiento de la normativa ambiental y seguimiento técnico a la investigación
Medios locales han informado que
Medios locales han informado que en Veracruz los residuos de hidrocarburos continúan expandiéndose en las playas, principalmente en Coatzacoalcos. (Jesús Avilés Infobae México)

Las labores de limpieza, evaluación y seguimiento continuarán hasta que se asegure la recuperación total de la zona afectada, con particular atención a la protección de los ecosistemas marinos y de las comunidades costeras, en especial las dedicadas a la pesca.

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