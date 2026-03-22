Pemex informa avances en la recuperación de hidrocarburos en el Río Seco tras derrame de Dos Bocas

Pemex continúa con labores de contención y limpieza tras el derrame en Dos Bocas, recuperando residuos de crudo y coordinando acciones con autoridades federales y estatales.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que avanzan las labores de contención y limpieza tras el derrame de hidrocarburos detectado en inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con el reporte más reciente, se han recuperado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con crudo como parte de las acciones desplegadas en la zona.

La empresa productiva del Estado detalló que personal técnico trabaja en coordinación con autoridades federales para evitar que el contaminante se disperse hacia otros cuerpos de agua cercanos.

Las labores incluyen recorridos de supervisión y trabajos de recolección en áreas donde se detectó presencia de residuos petroleros.

Operativo para contener el derrame en el río Seco

Uno de los principales puntos de intervención es el río Seco, ubicado a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso.

En el río Seco, en Paraíso, Tabasco, se instalaron barreras para contener el crudo y evitar su dispersión hacia la laguna Mecoacán.

En este sitio, técnicos de Pemex y elementos de la Secretaría de Marina instalaron barreras de contención con el objetivo de confinar el hidrocarburo.

Además, se utilizan cordones oleofílicos para recuperar el material contaminante y evitar que avance hacia la laguna Mecoacán, considerada un ecosistema relevante para la región.

Las autoridades indicaron que estas medidas forman parte de un plan de respuesta inmediata ante el incidente ambiental.

Dependencias federales participan en la supervisión ambiental

El gobierno federal informó que el operativo se desarrolla de manera interinstitucional con la participación de varias dependencias encargadas de vigilar el impacto ambiental y coordinar acciones de saneamiento.

Entre las instituciones involucradas se encuentran la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como autoridades estatales de Tabasco.

En paralelo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) anunció que realizará una inspección en el lugar y solicitó a Pemex iniciar un análisis para determinar las causas del derrame.

Diversas dependencias federales y estatales participan en la supervisión y limpieza tras el derrame en Dos Bocas.

De acuerdo con autoridades ambientales, el seguimiento técnico incluirá la evaluación de los posibles efectos en ecosistemas marinos, cuerpos de agua y comunidades cercanas que dependen de la actividad pesquera.

Reportes de afectaciones en costas del Golfo de México

Mientras continúan las labores de limpieza, organizaciones ambientalistas han señalado que el derrame podría haber alcanzado una extensión considerable en el litoral del Golfo de México.

Según sus estimaciones, la afectación abarcaría cerca de 630 kilómetros de costa entre Tabasco y Veracruz.

Los monitoreos independientes también han identificado más de 50 sitios con presencia de chapopote, principalmente en playas y zonas cercanas a ecosistemas costeros.

En particular, se han reportado casos en municipios veracruzanos como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, así como en Paraíso, Tabasco.

Incendio previo en la refinería y acciones posteriores

El incidente ambiental ocurre días después del incendio registrado el 17 de marzo en la refinería de Dos Bocas, donde murieron cinco personas.

De acuerdo con Pemex, el siniestro estuvo relacionado con lluvias intensas que provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas fuera de las instalaciones, lo que derivó en la ignición del material.

El incendio en la Refinería Olmeca dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas.

Tras ese evento, autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en la zona y desplegaron medidas para contener la presencia de hidrocarburos detectada en cuerpos de agua cercanos.

Incluso, se establecieron restricciones temporales a la navegación en el río Seco para evitar riesgos y limitar la dispersión del contaminante.

En este contexto, las autoridades destacaron que el monitoreo continuará mientras se desarrollan las labores de limpieza y evaluación ambiental.

Además, reiteraron que se mantendrá la coordinación entre dependencias para lograr la contención total del derrame y avanzar en la restauración de las áreas afectadas.

Entre las principales acciones reportadas por las autoridades se encuentran:

Recolección inicial de aproximadamente 240 kilogramos de residuos contaminados con crudo.

Instalación de barreras de contención en el río Seco para evitar la propagación del hidrocarburo.

Uso de material especializado para recuperar residuos petroleros en cuerpos de agua.

Inspección técnica e investigación solicitada por la ASEA para determinar las causas del incidente.

Monitoreo ambiental permanente y coordinación entre dependencias federales y estatales.