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¿Buscas empleo? Jornada de reclutamiento en la CDMX, te decimos dónde y cuándo

Autoridades buscan vincular a los candidatos con diversas empresas que ofrecerán distintas vacantes

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Jornada de empleo en la
Jornada de empleo en la CDMX que se desarrollará en la alcaldía Iztapalapa (Cortesía: Tu comunidad)

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad de México anunció la realización de una jornada de reclutamiento presencial que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo en la alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población y facilitar el contacto directo entre empresas y buscadores de empleo.

El evento se desarrollará en un horario de 10:00 a 14:00 horas en el Módulo de Atención Iztapalapa, ubicado en la intersección de Ayuntamiento y Aldama s/n, en el Barrio San Lucas.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias del gobierno capitalino para fomentar la empleabilidad, reducir la informalidad y generar condiciones de desarrollo económico en las distintas alcaldías de la ciudad.

Empleos disponibles

Fería de empleo con diversas
Fería de empleo con diversas vacantes (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Durante la jornada participarán diversas empresas de distintos sectores, lo que permitirá ofrecer vacantes con perfiles variados, desde puestos operativos hasta especializados. Entre las compañías confirmadas se encuentra Sanborns, que ofertará posiciones como auxiliar en prevención de pérdidas, especialista en optometría, supervisor(a) de cocina, personal en parrilla y auxiliar de mantenimiento.

Asimismo, la Policía Auxiliar de la Ciudad de México estará presente con oportunidades para integrarse como policía auxiliar operativo, mientras que la empresa AVIV Seguridad Privada ofrecerá vacantes como guardias de seguridad, personal en psicología, reclutamiento y seguridad armada.

Otra de las firmas participantes será Total Play, la cual buscará cubrir puestos en el área comercial, incluyendo personal de ventas y supervisores.

Las autoridades destacaron que este tipo de eventos permiten agilizar los procesos de contratación, ya que los interesados pueden acudir directamente con su documentación, realizar entrevistas en el lugar y, en algunos casos, iniciar su proceso de selección el mismo día. Además, se busca promover la inclusión laboral, brindando oportunidades a distintos sectores de la población.

Documentos requeridos

La Ferias de empleo 2026
La Ferias de empleo 2026 en Iztapalapa será el próximo 23 de marzo (Gob. Edomex)

Se recomienda a los asistentes acudir con identificación oficial, varias copias de su currículum vitae y, de ser posible, solicitudes de empleo elaboradas, para facilitar su participación en las entrevistas. También se sugiere llegar con anticipación debido a la alta demanda que suelen registrar estas jornadas.

El reclutamiento presencial en Iztapalapa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gobierno capitalino para fortalecer el mercado laboral local, especialmente en zonas con alta densidad poblacional. A través de estas iniciativas, se busca generar un vínculo más cercano entre empresas y trabajadores, promoviendo condiciones laborales formales y estables.

Con este tipo de eventos, la Ciudad de México reafirma su compromiso de impulsar el empleo digno y accesible, acercando herramientas y oportunidades a quienes buscan incorporarse o reincorporarse al mercado laboral.

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