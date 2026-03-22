FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Devolverán inmuebles asegurados a Sandra Ávila Beltrán

La Fiscalía General de la República (FGR) aprobó devolver tres inmuebles ubicados en el sur de la Ciudad de México a Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico” y vinculada al Cártel de Sinaloa. Estas propiedades, aseguradas desde 2003 como parte de la averiguación previa 966/MPFEADS/2002 por delitos contra la salud, fueron liberadas tras comprobarse la cancelación del aseguramiento, según informó la FGR al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, presidido por María del Carmen Sánchez Cisneros, de acuerdo con la información publicada por El Universal.

La decisión responde a la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo, revocando una sentencia anterior de la jueza Sánchez Cisneros. El tribunal consideró que la omisión de la FGR de dar cumplimiento a la entrega de los bienes, establecida desde el 17 de junio de 2014, había sido corregida mediante documentos que acreditaban la liberación de los inmuebles.

Ávila Beltrán fue absuelta del delito de tráfico de cocaína en diciembre de 2010 por falta de pruebas, pero en 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante una Corte federal de Miami y recibió una condena de 70 meses de prisión. Tras ser deportada a México en 2013, permaneció en el penal federal de Tepic hasta febrero de 2015, cuando un Tribunal Colegiado revocó la sentencia por lavado de dinero.

Las propiedades entregadas corresponden a los números 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras. El fallo del tribunal marca el cierre de un litigio iniciado cuando Sandra Ávila Beltrán promovió un amparo para exigir a la FGR que cumpliera con la devolución determinada en 2014.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Sandra Ávila Beltrán abrió la puerta a nuevas demandas por uso indebido de imagen en narcoseries. (Capturas de pantalla)

Fue el amparo interpuesto por Ávila Beltrán el que forzó a la autoridad a ejecutar una resolución judicial pendiente, un proceso que ejemplifica la complejidad de los procedimientos asociados al aseguramiento y recuperación de bienes ligados a procesos penales federales.

Este giro judicial fue determinante, ya que llevó a la revisión final donde la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud confirmó, respaldada por pruebas documentales, que la medida de aseguramiento sobre las viviendas había sido efectivamente cancelada.

En 1993, "La Reina del Pacífico" (extrema izquierda) junto al líder del Cártel de Sinaloa "El Mayo" Zambada (extrema derecha). Sandra era una pieza clave en la operación del Cártel de Sinaloa (Foto: Associated Press)

El historial judicial de Sandra Ávila Beltrán

En 2010, la Reina del Pacífico fue absuelta en México del cargo de tráfico de cocaína por falta de pruebas. Sin embargo, en 2012, tras ser extraditada a Estados Unidos, se declaró culpable de cargos vinculados a drogas, resultando en una sentencia de 70 meses de prisión. Fue deportada de regreso a México en 2013 y recluida en un penal federal de Tepic.

Ávila Beltrán permaneció detenida hasta febrero de 2015, cuando un tribunal colegiado revocó la sentencia que cumplía por lavado de dinero, lo que permitió su liberación. Desde entonces, ha continuado su defensa legal respecto a los bienes decomisados durante el amplio proceso judicial, el cual se prologó por más de una década.

Este caso ilustra cómo las decisiones sobre propiedades vinculadas a investigaciones penales pueden extenderse durante años, sometidas a un complejo entramado de recursos y resoluciones judiciales.

Los nexos de la Reina del Pacífico

Proveniente de una familia vinculada al tráfico de drogas, Sandra Ávila Beltrán tuvo estrechos lazos con:

Juan Diego Espinosa Ramírez (“El Tigre”), involucrado con el Cártel del Norte del Valle

Amado Carrillo Fuentes: ex-líder del Cártel de Juárez

Cártel de Sinaloa