Este es el mejor té para bajar los niveles de cortisol y reducir el estrés (Imagen ilustrativa con IA Infobae México)

En la búsqueda de alternativas para combatir el estrés, cada vez más personas recurren a métodos naturales que ayuden a equilibrar el organismo y mejorar el bienestar diario.

El ritmo acelerado, la presión laboral y las preocupaciones cotidianas suelen elevar los niveles de cortisol, una hormona que, en exceso, puede afectar la salud física y mental.

Entre las recomendaciones más frecuentes, destaca el uso de infusiones y tés, reconocidos por sus propiedades relajantes y su popularidad en distintas culturas.

El impacto del cortisol en el organismo

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Su función principal es regular la respuesta al estrés, el metabolismo y la inflamación.

Sin embargo, cuando los niveles de cortisol permanecen elevados durante periodos prolongados, pueden aparecer síntomas como insomnio, fatiga, irritabilidad, dificultades de concentración e incluso aumento de peso.

Diversos estudios sugieren que mantener el cortisol bajo control reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fortalece el sistema inmunológico.

El impacto del cortisol en el organismo (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Buscar estrategias para disminuir el cortisol se ha convertido en una prioridad para quienes buscan calidad de vida. Además de técnicas como la meditación, el ejercicio regular y la alimentación balanceada, se recomienda incorporar bebidas con efectos calmantes y adaptógenos. En este sentido, varias infusiones naturales han demostrado ser aliadas en el manejo del estrés, promoviendo la relajación y facilitando un descanso reparador.

Infusiones recomendadas y hábitos saludables

Entre las opciones más sugeridas por especialistas en nutrición y medicina integrativa, destacan:

Tés de hierbas con reconocidos efectos calmantes.

Infusiones que promueven la relajación muscular y el descanso nocturno.

Bebidas con antioxidantes y compuestos que favorecen el equilibrio hormonal.

Prácticas complementarias, como la respiración profunda y la reducción de estímulos antes de dormir.

Los profesionales coinciden en que la clave está en combinar estos hábitos con una rutina que incluya actividad física moderada, horarios regulares de sueño y una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros. A la par, reducir el consumo de cafeína y dispositivos electrónicos antes de acostarse puede mejorar la calidad del sueño y contribuir a la disminución del estrés.

Té de manzanilla: beneficios respaldados por la ciencia

Entre las infusiones más eficaces para reducir el estrés y bajar los niveles de cortisol resalta el té de manzanilla. Esta bebida, derivada de las flores secas de la planta Matricaria chamomilla, ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades sedantes y antiinflamatorias. Según datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la manzanilla contiene flavonoides y antioxidantes que interactúan con receptores cerebrales responsables de modular la ansiedad y el sueño.

Té de manzanilla: beneficios respaldados por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones confirman que el consumo regular de té de manzanilla puede ayudar a:

Relajar el sistema nervioso central.

Mejorar la calidad del sueño.

Disminuir la tensión muscular.

Reducir los síntomas de ansiedad y favorecer el equilibrio emocional.

Un estudio publicado en Phytomedicine evaluó los efectos de la manzanilla en personas con trastornos de ansiedad generalizada y observó una reducción significativa de los síntomas tras varias semanas de consumo.

Preparación y recomendaciones de consumo

El té de manzanilla se prepara mediante la infusión de flores secas en agua caliente durante cinco a diez minutos. Para potenciar sus efectos, se recomienda beber una taza por la noche o en momentos de alta tensión emocional. No contiene cafeína, lo que lo convierte en una alternativa segura para quienes buscan evitar estimulantes antes de dormir.

Especialistas advierten que, aunque la manzanilla es bien tolerada, algunas personas pueden ser alérgicas, especialmente quienes presentan sensibilidad a otras plantas de la familia de las asteráceas. Como precaución, es importante consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier infusión de manera regular, especialmente en caso de embarazo, lactancia o consumo de medicamentos.

Té de manzanilla servido en una taza de cerámica, acompañado de flores de manzanilla secas que resaltan su origen natural y efecto relajante. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un recurso accesible y versátil

El té de manzanilla representa una opción sencilla, económica y accesible para quienes buscan reducir el estrés y mantener los niveles de cortisol bajo control. Su respaldo científico y tradición lo posicionan como una de las bebidas naturales más recomendadas en el manejo de la ansiedad y el descanso.