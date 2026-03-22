Claudia Sheinbaum informa sobre el avance de la modernización en refinería de Salina Cruz, donde la planta coquizadora ha alcanzado un 76% de construcción

Claudia Sheinbuam en refinería de Salina Cruz.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la construcción de la planta coquizadora en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, presenta un avance de 76%.

El proyecto forma parte del proceso de modernización del sistema nacional de refinación iniciado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante un recorrido por las instalaciones, la mandataria explicó que la obra busca modificar el esquema de producción de la refinería para disminuir la generación de combustóleo y aumentar la elaboración de gasolinas y diésel con menor contenido de azufre.

Modernización de la refinería de Salina Cruz y avance de la planta coquizadora

La refinería de Salina Cruz, una de las más grandes del país y con más de cuatro décadas de operación, se encuentra en proceso de actualización de su infraestructura. La construcción de la planta coquizadora es uno de los proyectos centrales de esta etapa.

De acuerdo con lo informado, la obra se desarrolla con la participación de la empresa ICA Fluor, que también ha intervenido en trabajos de modernización en otras refinerías del país.

Alejandro Moreno también recordó el colapso del templete en San Pedro Garza García, donde Álvarez Máynez optó por retirarse. Crédito: X/@alitomorenoc

Sheinbaum señaló durante su visita: “Estamos en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca… encima de la torre de coquización que se está construyendo y ya tiene un avance del setenta y seis por ciento”.

Producción de combustibles con menor contenido de azufre

Según lo expuesto por la presidenta, la nueva planta permitirá transformar parte de los residuos pesados del proceso de refinación para producir combustibles con menor contenido de azufre.

En ese contexto, explicó: “En vez de producir combustóleo… se van a producir más gasolinas y más diésel”. También indicó que el proceso implica la incorporación de un nuevo tren de coquización dentro del complejo industrial.

Incremento previsto en la producción de gasolina y diésel

Las autoridades federales señalaron que, una vez en operación, la planta permitirá incrementar la producción en aproximadamente 80 mil barriles diarios de gasolina y diésel, en sustitución de combustóleo.

Con un 76% de construcción, la planta coquizadora transformará residuos pesados en gasolina y diésel, reforzando el suministro energético del sur y Pacífico mexicano. Foto: X: @CEPCyGR_GobOax

La presidenta agregó que el avance actual de la obra se mantiene conforme al programa y que se prevé su entrada en funcionamiento en una etapa próxima, aunque no se detalló una fecha específica.

Contexto reciente de operaciones en la refinería

La refinería de Salina Cruz produce actualmente diversos combustibles y derivados del petróleo, entre ellos gasolina Magna y Premium, diésel, turbosina, asfalto y coque.

Además, se ubica en un punto logístico relevante para el suministro de combustibles hacia el sur y el Pacífico mexicano.

En los últimos años, la instalación también ha registrado algunos incidentes operativos y bloqueos derivados de manifestaciones, que han impactado temporalmente sus actividades.

Proyecto dentro de la estrategia energética federal

La construcción de la planta coquizadora se enmarca en la política energética del gobierno federal orientada a incrementar la capacidad de refinación nacional y mejorar la calidad de los combustibles producidos en el país.

La planta coquizadora de la refinería de Salina Cruz registra un avance del 76% y forma parte del plan de modernización del sistema nacional de refinación. REUTERS / Carlos Jasso

De acuerdo con lo señalado durante el recorrido, el proyecto busca optimizar el procesamiento de crudo y reducir la producción de combustóleo en el sistema de refinación.

Aspectos clave del proyecto en la refinería de Salina Cruz:

La planta coquizadora registra 76% de avance a marzo de 2026.

El proyecto busca reducir la producción de combustóleo.

Se prevé un aumento de hasta 80 mil barriles diarios de gasolina y diésel.

La refinería mantiene un papel logístico relevante en el Pacífico mexicano.

La obra forma parte del programa de modernización del sistema nacional de refinación.

La refinería de Salina Cruz continúa como una de las instalaciones centrales dentro de la infraestructura petrolera del país, en un contexto de proyectos orientados a ampliar la capacidad de procesamiento de combustibles.