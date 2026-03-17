Carín León y Jelly Roll unen fuerzas y presentan “Lighter”, la primer canción oficial del álbum oficial del Mundial 2026

El mexicano y el estadounidense aseguraron que se sintieron felices de colaborar es este gran proyecto musical. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también fuera de ella. El organismo rector del futbol mundial prepara un proyecto musical sin precedentes que unirá a figuras internacionales en un álbum oficial que acompañará la próxima justa mundialista.

Este martes 17 de marzo, la FIFA a través de sus redes sociales reveló el primer adelanto de este material discográfico estará a cargo de Jelly Roll y Carín León, quienes unirán sus estilos en una colaboración que busca reflejar la diversidad cultural del evento.

El cantante mexicano y el artista estadounidense lanzarán “Lighter”, el primer sencillo del álbum oficial.

El anuncio fue anticipado el lunes 16 de marzo por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien utilizó sus redes sociales para dar un vistazo a esta ambiciosa producción. “estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo están colaborando para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso juego”, expresó el directivo.

El sencillo principal llevará por nombre “Lighter”, una pieza con base rockera y matices country que combina la esencia del artista originario de Tennessee con el estilo característico del intérprete sonorense. El tema estará disponible a partir del 20 de marzo, marcando el inicio de la promoción musical rumbo al torneo.

El tema producido por Cirkut marcará el inicio de una ambiciosa propuesta musical global.

La producción de la canción corrió a cargo de Cirkut, quien recientemente fue reconocido en los premios Grammy 2026 como Productor del Año, No Clásico. Sobre este lanzamiento, Infantino destacó su relevancia dentro del proyecto: “Es innovadora y marca el tono para todo lo que está por venir”.

Además, el sencillo busca representar la unión de las naciones anfitrionas mediante una mezcla sonora que trasciende géneros y fronteras. De acuerdo con un comunicado oficial, la canción “reúne a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo, conectando fronteras y géneros mientras refleja la energía cultural compartida de América del Norte y la pasión global por el juego”.

La edición de 2026 del Mundial será histórica por múltiples razones. Por primera vez, el torneo contará con tres sedes nacionales: México, Estados Unidos y Canadá. Esta colaboración trinacional también se verá reflejada en la propuesta musical que acompañará el evento.

Mexicans participate in an attempt to set a new Guinness World Record, where organisers aim to break the mark for the world's largest football (soccer) lesson as part of efforts to promote the country ahead of the 2026 FIFA World Cup, at Zocalo square in Mexico City, Mexico, March 15, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El certamen está programado para disputarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con encuentros en diversas ciudades de los tres países. La gran final se celebrará en el New York New Jersey Stadium, escenario que coronará al nuevo campeón del mundo.

Con esta iniciativa, la FIFA busca ampliar el impacto cultural del torneo, integrando a la música como un elemento clave en la experiencia global del Mundial.