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Campaña de esterilización busca reducir sobrepoblación animal en Sinaloa

Esta práctica ayuda a disminuir camadas no deseadas, mejora la salud de las mascotas y contribuye a una convivencia más ordenada y responsable en la comunidad

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Esta práctica ayuda a disminuir
Esta práctica ayuda a disminuir camadas no deseadas, mejora la salud de las mascotas y contribuye a una convivencia más ordenada y responsable en la comunidad. (especial)

Este domingo 22 de marzo se llevará a cabo una campaña de esterilización gratuita para perros y gatos en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

La jornada se desarrollará en las instalaciones del ICATSIN, con atención a partir de las 8:00 de la mañana, dirigida a la población en general que desee participar.

El objetivo principal de la campaña es controlar la población de animales en situación de calle y reducir la generación de más mascotas sin hogar o en condiciones precarias.

Precios del servicio por mascota

Estos serán los costos para
Estos serán los costos para esterilizar a tu mascota. (Foto: Municipalidad de Surco)

Los organizadores de este eventos fueron las organizaciones de Huellita con Causa IAP, Dejando Huellas Los Mochis y la Junta de Asistencia Privada en Sinaloa, quienes reunieron esfuerzos para fomentar la tenencia responsable de mascotas y salvaguardar su bienestar.

De acuerdo con la información compartida por las instituciones organizadoras, el costo del procedimiento será de 250 pesos para gatos, 300 pesos para perros de talla pequeña, 400 pesos para los de talla mediana y 500 pesos para los de talla grande.

Además, enfatizaron la importancia que tiene la práctica de la esterilización no solamente para el bienestar animal, sino que resulta en algo esencial para proteger la salud pública y el equilibrio dentro de la comunidad para evitar una sobrepoblación de animales dentro de las ciudades.

Recomendaciones para las mascotas

Sigue estas recomendaciones para garantizar
Sigue estas recomendaciones para garantizar que el proceso se lleve de la mejor manera. (Idpyba)

Para aquellos dueños que deseen llevar a su mascotas hay una serie de recomendaciones a seguir para que las cirugías se ejecuten de la mejor manera:

  • Llevar a sus mascotas con un periodo de ayuno (sin alimentos ni agua) de 8 a 12 horas.
  • Traer a los animales con transportadora o correa para evitar accidentes.
  • Brindar consigo una manta para tapar a las mascotas durante el proceso de recuperación de la anestesia.

Con eso, señalan que la colaboración y seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas es de suma importancia para que el evento se lleve de la mejor manera y sin contratiempos.

Beneficios de la esterilización

De acuerdo con MSD Salud Animal, estos son algunos beneficios de la esterilización en animales:

En perros

  • Elimina el riesgo de presentar neoplasias testiculares.
  • Reduce el riesgo de enfermedades de la próstata.
  • Si se realiza antes de los 2 años de edad, reduce el riesgo de tumores de glándula mamaria.
  • Minimiza el riesgo de piometra (infección de útero), la cual mata aproximadamente al 1% de las perras enteras.
  • Elimina el riesgo de tumores de ovario 
  • Puede ayudar a reducir los comportamientos de itinerancia, marcaje territorial, agresividad, entre otros.

En gatos

  • Elimina el riesgo de presentar neoplasias testiculares. 
  • Reduce el riesgo de enfermedades de la próstata.  
  • Si se realiza antes de los 2 años de edad, reduce el riesgo de tumores de glándula mamaria. 
  • Minimiza el riesgo de piometra (infección de útero), la cual mata aproximadamente al 1% de las perras enteras. 
  • Elimina el riesgo de tumores de ovario. 
  • Puede ayudar a reducir los comportamientos de itinerancia, marcaje territorial, agresividad, entre otros.

Las técnicas que se utilizan durante el procedimiento se realiza de tal forma que el acto no sea invasivo para los animales, además de que la recuperación no toma más de 24 horas con el objetivo de que el animal vuelva a su vida normal.

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