Remolque con autos clásicos que regresaban de exhibición en Cancún es robado por hombres armados en Puebla, ya se recuperó

El chofer del camión fue secuestrado un par de horas. (Facebook)

Un remolque tipo “madrina” que transportaba una colección de autos antigüos y de colección fue robado por un grupo de hombres armados, en la carretera Veracruz-Puebla, a la altura del tramo de Amozoc.

De acuerdo con la información difundida, el grupo armado asaltó al conductor del vehículo y se llevó el remolque en el que se transportaban entre 7 y 10 autos históricos.

El chofer fue secuestrado por los delincuentes, sin embargo, un par de horas después fue liberado.

Más tarde, los automóviles y el remolque fueron ubicados en un predio, junto a una tienda de conveniencia, en el municipio de Tecamachalco, en Puebla. Esto, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.

Cabe destacar que el chofer regresaba con el remolque y los autos históricos desde Cancún, Quintana Roo, luego de una exhibición. Los vehículos son de la marca Ford Modelo A.

Por medio de redes sociales se viralizó el caso. (Facebook)

El atraco ocurrió durante la tarde noche del pasado viernes 20 de marzo. Por medio de redes sociales, un usuario publicó fotografías del remolque con los autos y pidió que, en caso de ser visto, se reportara.

“Buenas tardes compañeros, por si lo llegan a ver, se lo quitaron al chófer en Amozoc con los carros clásicos de la primera foto. Gracias a dios, el chófer ya apareció”, señala la publicación.

El remolque regresaba del séptimo Encuentro Nacional Ford Modelo A, que se realizó en Cancún. “No son autos comunes: se trata de autos clásicos Ford Modelo A, fácilmente reconocibles por su estilo antiguo”, señalaron usuarios en redes sociales.

Tras darse a conocer el robo, algunos internautas criticaron que el traslado de autos tan valiosos se realizara sin ningún plan de seguridad y que el remolque debió contar con un plan para casos de este tipo.

El remolque fue robado en Amozoc, Puebla, sobre la carretera Veracruz-Puebla. (Facebook)

“No puedo creer que el coordinador de logística haya movido esas joyas sin un plan de seguridad, de entrada debió de contar con GPS; y, en segundo lugar, el traslado fue sin escoltas de maniobra”, comentó uno de los usuarios de redes sociales en la publicación original.