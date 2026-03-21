Procesan a maestro de inglés que grabó a una alumna debajo de su falda en colegio de CDMX: permanecerá en prisión

Foto: FGJCDMX

Enrique “N”, profesor de inglés en el Colegio del Valle de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, fue vinculado a proceso luego de que fue captado grabando por debajo de su falda a una alumna.

Tras darse a conocer el material -captado por una de las compañeras de la joven- el sujeto fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Durante su audiencia inicial, realizada este viernes 20 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, debido a que se trató de una estudiante de 16 años de edad.

Tras el análisis de videograbaciones aportadas por testigos, así como de la realización de entrevistas, la autoridad judicial acreditó su probable responsabilidad en el delito antes referido, por lo que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así fue la agresión contra la alumna

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo en el Colegio del Valle, cuando Enrique “N” solicitó durante la clase de inglés que las y los estudiantes pasaran uno a uno a su escritorio para entregar las actividades que les había dejado.

Mientras revisaba el trabajo de una de las estudiantes, el sujeto colocó su celular debajo de la falda de la adolescente y captó imágenes sin su consentimiento.

Este hecho fue grabado por una de las compañeras de la joven, quien dio aviso a las autoridades escolares. En redes sociales también fue compartido el material para lograr que las autoridades capitalinas atendieran el caso.

A través de medios de comunicación, otras de las jóvenes que fueron alumnas de Enrique “N” denunciaron que las autoridades escolares ya habían recibido quejas previas por parte de las estudiantes, pero no se les atendió de manera adecuada, ya que el sujeto continúo dando clases.

Colegio del Valle anunció que Enrique “N” fue dado de baja

El docente permanecerá en prisión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después de que se registró el hecho y de la detención de Enrique “N”, el Colegio del Valle emitió un comunicado en el que detalló que debido al actuar del sujeto se procedió con su baja de la plantilla.

“Un docente cometió actos que no solo van en contra de nuestro reglamento y código de ética, sino que incluso pueden considerarse actos delictivos, motivo por el cual fue dado de baja de inmediato y puesto a disposición de las autoridades”, aseguró.

Además, detalló que no realizarán pronunciamientos adicionales con el fin de no entorpecer la labor de la Fiscalía de CDMX.