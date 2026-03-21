Joven roba tarjetas de anime coleccionables valuadas en 20 mil pesos, policías de CDMX lo detienen

La SSC no especificó las características de las tarjetas robadas. | Infobae IA /Frikiplaza

Un joven de 19 años fue detenido por polícías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSC), luego de que fue acusado de robar tarjetas de anime coleccionables, valuadas en 20 mil pesos.

De acuerdo con la SSC, los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, reportaron un robo en un negocio dedicado a la venta de productos coleccionables, localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un encargado del establecimiento, quien relató que al abrir el comercio encontró a un hombre con varias piezas de mercancía en las manos.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los oficiales realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial y encontraron al posible responsable con dos carpetas llenas de tarjetas coleccionables de anime.

El joven no pudo acreditar la legal posesión de estos artículos. Tras ser informado de sus derechos, fue remitido ante el agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado, donde se determinará su situación jurídica.

Venta de tarjetas coleccionables de anime en CDMX

Esta situación ocurrió en una zona conocida por la venta de tarjetas y figuras coleccionables, entre otros artículos, relacionados al anime y videojuegos, entre ellos la Frikiplaza.

Según México Desconocido, la Frikiplaza nació en 2003 como el Bazar del Entretenimiento y el Videojuego, ubicada en el número 9 de Eje Central Lázaro Cárdenas, en el centro histórico de la capital.

Con el paso del tiempo, este espacio se convirtió en un punto de reunión para aficionados a los cómics, el anime y la cultura pop japonesa.

Uno de los fenómenos más destacados es la venta e intercambio de tarjetas de anime, como las de Yu-Gi-Oh!, lo que ha dado lugar a torneos y encuentros entre coleccionistas y jugadores.

Además, la plaza organiza concursos de cosplay, coreografías musicales y conciertos de artistas japoneses. La incorporación de nuevas tendencias, como el K-Pop, y la visita de medios internacionales, han consolidado su reputación como un referente cultural, comparado incluso con el distrito Akihabara de Tokio.

Incidencia delictiva en CDMX

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al corte de dicembre del 2025, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México varía mucho entre las alcaldías.

Iztapalapa, Tláhuac y Azcapotzalco están entre las zonas donde más personas adultas consideran inseguro vivir, mientras que Benito Juárez es una de las alcaldías donde menos habitantes tienen esta preocupación.

La ENSU también muestra que en demarcaciones como Gustavo A. Madero, Iztacalco y Xochimilco la sensación de inseguridad es alta, y en Magdalena Contreras y Milpa Alta ha aumentado, mientras que Tlalpan y Miguel Hidalgo reportan una baja.

La ENSU resalta que el miedo a la inseguridad ha cambiado los hábitos de muchos habitantes. Varias personas han dejado de llevar objetos de valor, evitan caminar de noche, no permiten que los niños salgan solos y han reducido las visitas a familiares o amigos.

Este temor también se refleja en el número de hogares afectados por delitos como robo, extorsión y fraude, especialmente en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, mientras que en zonas como Benito Juárez se reportan menos casos.