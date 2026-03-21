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Habrá Expo Star Wars en la CDMX: fecha, sede y cómo asistir

Desde concursos hasta conciertos y zonas interactivas, la convención celebrará diez años de legado con asistentes provenientes de galaxias muy, muy lejanas

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Proyecciones clásicas, concursos, charlas y
Proyecciones clásicas, concursos, charlas y más actividades llenarán de emoción a quienes asistan al Centro Cultural Futurama en abril. (Zurisaddai González/Infobae)

La Ciudad de México se prepara para recibir a cientos de fanáticos de la saga galáctica más famosa del cine. La 10ª Expo Star Wars CDMX fue confirmada para abril de 2026, y promete ser un evento imperdible para quienes han seguido la historia creada por George Lucas.

Ya sea para revivir la nostalgia de las películas clásicas o para contagiarse del entusiasmo de las nuevas generaciones, el evento anticipa la reunión de coleccionistas, cosplayers y público de todas las edades bajo un mismo techo.

La Expo Star Wars CDMX
La Expo Star Wars CDMX garantiza un ambiente seguro y familiar, con sorpresas exclusivas para los primeros asistentes al evento. REUTERS/Luis Cortes

Con una trayectoria consolidada como cita obligada para los entusiastas del universo Star Wars, la convención otorgará a la comunidad geek la posibilidad de disfrutar actividades gratuitas, convivencia y experiencias únicas en un ambiente seguro y familiar.

¿Dónde será la Expo Star Wars 2026?

La 10ª edición de la Expo Star Wars se celebrará en uno de los recintos favoritos de la cultura pop capitalina: el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Av. Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

  • El recinto ofrece amplias instalaciones para exposiciones, conciertos y actividades interactivas.
  • El espacio ha sido sede de eventos temáticos y se destaca por su fácil acceso en transporte público, especialmente desde Metro La Raza.
  • El ambiente es seguro y apto para todos los públicos.
  • La edición 2026 marca el décimo aniversario de la expo en la CDMX.
El Centro Cultural Futurama de
El Centro Cultural Futurama de la CDMX será la sede de la Expo Star Wars 2026, con fácil acceso desde el transporte público. (Instagram/ @@cc.futurama)

El Centro Cultural Futurama garantiza una experiencia cómoda y dinámica, con zonas destinadas a la exhibición y la convivencia entre asistentes y expositores.

¿Qué actividades habrá en la edición 2026?

La Expo Star Wars 2026 estará repleta de actividades pensadas para todas las edades y niveles de fanatismo. El programa buscará que cada visitante se sienta parte del universo galáctico, sin importar si ya es todo un letrado o si apenas se inicia en la saga.

  • Proyecciones de cine con clásicos y nuevas entregas
  • Concurso de cosplay con premiación
  • Concierto sinfónico temático
  • Conferencias y charlas con actores de doblaje
  • Concurso de videojuegos para todas las edades
  • Venta de artículos y zonas de coleccionistas
Coleccionistas y entusiastas de Star
Coleccionistas y entusiastas de Star Wars podrán disfrutar de exhibiciones, proyecciones, concursos y zonas de convivencia durante la convención. REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha

Por otro lado, la agenda también incluye convivencias, actividades interactivas y sorpresas para los primeros asistentes que acudan al recinto.

¿Cómo asistir y qué necesitas saber?

Una de las grandes ventajas del evento es su entrada libre. No se requiere boleto previo ni registro especial, pero se recomienda llegar temprano, ya que la alta afluencia suele llenar las instalaciones desde las primeras horas.

  • La expo iniciaría el 3 abril de 2026.
  • No hay costo de ingreso ni para participar en las actividades principales.
  • El acceso es sencillo mediante transporte público.
El evento gratuito de Star
El evento gratuito de Star Wars en la Ciudad de México ofrecerá actividades para todas las edades el 3 de abril de 2026. REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha

De esta manera, si eres fanático, coleccionista o simplemente tienes curiosidad por explorar uno de los universos más influyentes de la cultura pop, la Expo Star Wars CDMX 2026 es una oportunidad única para sumergirte en una galaxia muy, muy lejana sin salir de la ciudad.

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