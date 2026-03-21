Centro de Derechos Humanos en Chiapas denuncia allanamiento y ‘robo selectivo de información’, piden reforzar protección

Robo en una casa. (Adobe Stock)

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova reportó un allanamiento y robo selectivo de información en sus oficinas en Chiapas.

En un comunicado, la organización detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. del 20 de marzo, cuando una persona ingresó por el patio trasero, desconectó las cámaras de seguridad y revisó las oficinas, dejando evidencia de su presencia en distintos espacios.

Por ello, el centro CDH Fray Matías afirmó que el objetivo del robo habría sido sustraer computadoras, teléfonos y documentos vinculados directamente con su labor de defensa de derechos humanos.

El personal constató que, pese a la presencia de otros objetos de valor en el lugar, estos no fueron tomados, lo que refuerza la hipótesis de un interés específico por información relacionada con actividades de acompañamiento y defensa.

El CDH Fray Matías subrayó que este hecho representa no solo una afectación material, sino también un riesgo directo para la seguridad de su equipo.

“Estos hechos evidencian, una vez más, el patrón sistemático de hostigamiento, vigilancia, criminalización y persecución contra quienes defienden derechos humanos”, indicó la organización.

El centro recordó que en los últimos meses ha enfrentado otros incidentes de seguridad, ya notificados tanto al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas como a las autoridades correspondientes.

A pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, el equipo del centro informó que la respuesta de los elementos de seguridad fue tardía, pues acudieron varias horas después del aviso.

En este sentido, solicitaron al Gobierno Federal, en particular al Mecanismo de Protección, la implementación de medidas adecuadas que garanticen la seguridad del equipo y la continuidad de su labor de defensa.

La organización enfatizó la obligación del Estado de proteger la información y la integridad de las personas defensoras.

Finalmente, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad y afirmó que este acto no detendrá su trabajo.