Cae palmera de alrededor de 20 metros cerca de Pilares de Iztapalapa, CDMX: deja tres menores lesionados

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado 21 de marzo en la colonia Apatlaco, de la alcaldía Iztapalapa de la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Una palmera de aproximadamente 20 metros de altura cayó en un predio, en el cual se ubica uno de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado 21 de marzo en la colonia Apatlaco de la demarcación capitalina, en los límites con Iztacalco.

De acuerdo con datos de diversas dependencias de seguridad y de emergencia, la palmera se desprendió desde la raíz, lo que provocó su caída en el predio donde se ubica un Pilares de la Ciudad de México.

Bomberos de la Ciudad de México detallaron que la palmera se recargó sobre los cables en la calle Felipe Ángeles, de la colonia Apatlaco en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país.

A consecuencia de los fuertes vientos en la urbe, un árbol cayó sobre un vehículo estacionado Crédito: X @Rodolfodorantes

Tras la caída, vecinos de la zona llamaron a los elementos de emergencia, así como de seguridad capitalinos, para atender este incidente.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local, se trasladaron al lugar para realizar las labores correspondientes del retiro de la palmera.

Tres menores de edad lesionados tras caída de palmera en Iztapalapa de la CDMX

Protección Civil local reportó que tres menores de edad resultaron lesionados tras la caída de la palmera en la colonia Apatlaco de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia de seguridad local, los menores de edad resultaron con lesiones menores, por lo que no requirieron traslado a un hospital para su revisión.

Precisaron que la palmera de aproximadamente 20 metros de longitud tenía un metro de diámetro. Detalló que quedó recargada en la malla ciclónica de una barda perimetral, donde se ubica el Pilares.

Tres menores de edad resultaron lesionados, indicó Protección Civil local. Foto: X/@Bomberos_CDMX.

No se reveló mayor información sobre el estado de salud de los menores de edad, así como su identidad.

Según lo comunicado por Protección Civil local, el Pilares no tuvo afectaciones tras la caída de la palmera.

Riesgos y recomendaciones ante palmeras de gran altura en la CDMX

Las palmeras de gran altura en la Ciudad de México representan un elemento característico del paisaje urbano, pero también implican ciertos riesgos para la población, especialmente en temporada de lluvias o vientos fuertes.

La falta de mantenimiento adecuado puede derivar en la caída de frondas, frutos o incluso del propio tronco, lo que pone en peligro a peatones, vehículos y estructuras cercanas.

Para reducir incidentes asociados a estas especies, especialistas recomiendan:

Supervisar periódicamente el estado de las palmeras y retirar hojas secas o dañadas.

Evitar estacionar vehículos bajo palmeras altas , sobre todo en días de viento.

Reportar árboles inclinados o en mal estado a las autoridades locales.

No manipular ni escalar palmeras sin equipo especializado y personal capacitado.

Las palmeras de gran altura en la Ciudad de México representan un elemento característico del paisaje urbano, pero también implican ciertos riesgos para la población. Foto: X/ @SOBSECDMX.