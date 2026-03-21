Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

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“IA: Instrucciones para un ascenso” se presenta en La Teatrería hasta el 1 de abril. La obra de teatro se define como “La comedia más godín y tecnológicamente incorrecta del año”.

Se trata de una historia que combina sátira corporativa, romance digital y una batalla absurda por el ascenso.

El elenco está conformado por: Claudio Rocha (Pedro), Rubén Álvarez (Tomás), Karen De La Cruz (Iris), Alejandra Vera (Lis) quien alterna papel con Pilar Magaña.

Entrevista con Alejandra Vera

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En entrevista con Infobae México, Alejandra Vera nos cuenta sobre el papel de la IA en nuestra cotidianidad:

“La inteligencia artificial ya está en nuestra cotidianidad. Ha tenido consecuencias negativas, pero creo que también ha tenido consecuencias bastante positivas. Por ejemplo, en el ambiente de la ciencia nos ha ayudado a ser más eficaz el trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? Pero creo que todo tiene que ver con la eterna plática de los excesos y cómo somos, cómo explotamos todos los humanos. La naturaleza, nuestro consumismo. O sea, todo el tiempo estamos explotando y creo que cualquier cosa en gran escala, pues tiene consecuencias negativas cuando lo consumes de más".

¿Y cómo se relaciona el mundo de la IA con la historia? Alejandra Vera explica:

“Esta obra un poco habla de eso. Es una comedia, entonces no abordamos cosas tan complejas o negativas, sino más bien es algo tan sencillo de cómo ha cambiado nuestra forma de convivir a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y a través de otro tipo de tecnologías. Cómo empiezan a relacionarse las nuevas generaciones que estudiaron en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, estas infancias que terminaron su secundaria o su primaria en pandemia, ahora cómo se relacionan. Entonces, un poco de eso va la obra, cómo nuestro protagonista, que se llama Pedro, se relaciona con las personas de su oficina y cómo tiene muchísima mayor confianza y muchísima mayor comunicación con una inteligencia artificial y no con sus compañeros de oficina. Y esto eventualmente le perjudica este tipo de aptitudes, a pesar de que es una persona muy inteligente, pues él al encerrarse en su círculo y en su inteligencia artificial nada más, pues le quita puntos para este ascenso".

Del mismo modo, Alejandra nos habló de la trascendencia que tiene el mundo laboral en la vida de las personas:

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“Yo me he puesto a pensar, yo soy actriz y yo trabajo de lunes a domingo en ensayos, cubriendo eventos, etcétera. Y digo, está disfrazado en éxito porque vivo de lo que la gente me dijo que iba a ser solamente mi hobby, pero aun así, para poder sobrevivir apenas con mis gastos necesarios, tengo que estar trabajando de lunes a domingo. Entonces, traduciéndolo al mundo godín, pues se la pasan en oficina y claro que se necesita una catarsis, claro que necesitamos reírnos de la persona que nos hace trabajar más de ocho horas laborales. Claro que necesitamos reírnos de esa persona disfrazada de el chistosito chismoso que en realidad pues solamente mete intrigas y problemas en la convivencia, ¿no? Claro que lo necesito porque es mi día a día y necesito ese momento de respirar y decir: Ay, riámonos de esto, ¿no? Veámosle lo chistoso a esto que me abruma día con día".

¿Cómo participa el público en la obra? Alejandra Vera explica:

“Es fácil que se identifiquen mucho con la parte romántica. El público la verdad es que se ríe muchísimo con los personajes. Sobre todo se ríe con un personaje que se llama Tomás y este personaje es el típico chismoso que comparte memes, que ahí mete la intriga, ¿no? Creo que es el personaje con la que la gente se identifica más. No sé si porque se parezca a ese personaje o porque conozcan a uno similar. Pero también está esta onda de: ay, amiga. O sea, recuerden el estreno que salí de la función y una persona del público me dijo: “Ay amiga, date cuenta, ¿no?” Como que también nos identificamos con la historia de la mujer que está atrás del hombre equivocado, ¿no Lo que nos impresionó es que se ríen. La mayoría del tiempo de la obra la gente se está riendo, que es una obra bastante ligera. Creo que es una gran opción por si no ves teatro, te acerques al teatro por primera vez".