Vacaciones de Semana Santa en Tren Maya: estos son los paquetes turísticos y eventos del 2026

Tren Maya listo para Semana Santa con diversos paquetes (especial)

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los nuevos paquetes turísticos y actividades para la próxima Semana Santa a bordo del Tren Maya, con el objetivo de impulsar el turismo en el sureste del país.

Durante la conferencia matutina realizada en Cancún, Quintana roo autoridades informaron que el proyecto se desarrollará de manera conjunta entre el Tren Maya, el Grupo Mundo Maya, con la participación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Mexicana de Aviación, con la finalidad de ofrecer experiencias integrales a los visitantes.

El director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, detalló que los paquetes turísticos de Semana Santa en los hoteles del Grupo Mundo Maya incluirán vuelo redondo, hospedaje, alimentos, transporte terrestre, así como diversas actividades recreativas y culturales en los destinos.

Tren Maya Semana Santa paquetes Quintana Roo

Asimismo, destacó que el Tren Maya ofrece un recorrido por cinco entidades del sureste mexicano a lo largo de más de mil 500 kilómetros de vía férrea, conectando 34 estaciones estratégicas.

Este sistema permite a los turistas acceder a siete hoteles (con más de mil 100 habitaciones disponibles) y a más de 29 zonas arqueológicas de gran relevancia histórica y cultural.

Eventos nacionales e internacionales

Tres eventos para Semana Santa en Quintana Roo a través del Tren Maya

Bajo el lema de ‘México esta de Moda’, se busca fortalecer la llegada de turistas nacionales e internacionales durante el periodo vacacional, al tiempo que promueve el desarrollo económico regional y la difusión del patrimonio cultural del país.

Los eventos programados en la zona sureste del país es Air Show, Equinoccio de Primavera y la Nascar México Tulum, que buscan que los turistas temgan opciones de esparcimiento de gran calidad.

Equinoccio de Primavera: 21 de marzo, con un descuento del 20 por ciento en el hotel Chichén Itzá

Air Show: 23-26 de marzo, 3 noche y cuatro días en Hotel Mundo Maya Tulum

Nascar México Tulum: 25 y 26 de marzo.

En estos dos ultimos eventos, se tendrán vuelos de Cancún- Tulum Aeropuerto y viceversa con tres horarios de salida y de regreso.

Paquetes Turisticos para semana Santa

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Con los que respecta a los paquetes turísticos, se van a ofrecer 11 para Semana Santa:

Biosfera Calakmul

Maya Mundo Uxmal

Palenque

Edzná

Tulum

Chichén Iztá

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