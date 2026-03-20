Sheinbaum reconoce a los bailarines Elisa Carrillo e Isaac Hernández como orgullo nacional: “Excepcionales y extraordinarios”

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El reconocimiento internacional de artistas mexicanos sigue dando orgullo al país. En la conferencia matutina del 20 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó palabras de admiración a dos figuras clave del ballet mundial: Elisa Carrillo e Isaac Hernández.

Ambos han llevado el nombre de México a escenarios de primer nivel, consolidándose como referentes y embajadores culturales.

“Una extraordinaria mexicana y un bailarín excepcional”: lo que dijo Sheinbaum

Durante la mañanera, Sheinbaum resaltó:

“Elisa Carrillo es una bailarina excepcional, mexicana, de Texcoco, que hoy es la primera bailarina del ballet de Berlín. Es una mujer extraordinaria, no solamente por sus interpretaciones, por su dedicación, por su disciplina, sino también en su calidad humana“.

“A ver si hacemos un viaje”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum s (Gobierno de México)

Añadió que Carrillo no solo brilla en Alemania, sino que su legado inspira en todo el mundo.

La presidenta destacó también la labor de Isaac Hernández, nombrándolo como otro gran representante de México en la danza clásica:

“Isaac Hernández, que también es algo extraordinario y obviamente también, pues todos aquellos que representan a México en las distintas disciplinas culturales y deportivas.”

¿Quiénes son Elisa Carrillo e Isaac Hernández?

Elisa Carrillo Cabrera es originaria de Texcoco, Estado de México, y actualmente es la primera bailarina del Staatsballett Berlín, una de las compañías más prestigiosas a nivel global.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2021.- Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett de Berlín acompañada por artistas internacionales de la danza como Yolanda Correa, Lucia Lacarra, Mikhail Kaniskin, Igor Tsvirko, Matthew Golding, Evelina Gudonova, Mikhail Kaniskin y Dinu Tamazlacaru, quienes conforman la Gala de Estrellas del Ballet “Elisa y Amigos” se presentaron en la cuarta edición de Danzatlán 2021 Festival Internacional de Danza, en su tercera función presencial en el Teatro Morelos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Carrillo ha recibido los tres premios más importantes del ballet internacional, entre ellos el Benois de la Danse, y es reconocida por abrir puertas para la representación latinoamericana en la danza clásica.

Además de su carrera artística, dirige fundaciones y proyectos que fomentan la cultura y el ballet en México, como el festival Danzatlán y la Gala de Estrellas “Elisa y Amigos”.

Isaac Hernández, nacido en Jalisco, es el bailarín principal del English National Ballet en Londres. Su talento ha sido premiado con el Benois de la Danse y el Premio Nacional de Danza del Reino Unido.

ARCHIVO - El actor y bailarín Isaac Hernández posa para los fotógrafos durante una sesión fotográfica para la película "Dreams" en el Festival Internacional de Cine, Berlinale, en Berlín, el sábado 15 de febrero de 2025. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa via AP)

Hernández inició su formación en casa, bajo la guía de su padre, superando obstáculos para llegar a los grandes escenarios. Hoy es considerado el máximo exponente mexicano en el ballet clásico y es admirado por su virtuosismo y disciplina.

Ambos artistas han demostrado que el esfuerzo y la pasión pueden trascender fronteras y servir de inspiración a nuevas generaciones de mexicanos.