México

Sheinbaum reconoce a los bailarines Elisa Carrillo e Isaac Hernández como orgullo nacional: “Excepcionales y extraordinarios”

La mandataria externó su reconocimiento a ambas figuras de las artes

Guardar
(Archivo)
(Archivo)

El reconocimiento internacional de artistas mexicanos sigue dando orgullo al país. En la conferencia matutina del 20 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó palabras de admiración a dos figuras clave del ballet mundial: Elisa Carrillo e Isaac Hernández.

Ambos han llevado el nombre de México a escenarios de primer nivel, consolidándose como referentes y embajadores culturales.

“Una extraordinaria mexicana y un bailarín excepcional”: lo que dijo Sheinbaum

Durante la mañanera, Sheinbaum resaltó:

“Elisa Carrillo es una bailarina excepcional, mexicana, de Texcoco, que hoy es la primera bailarina del ballet de Berlín. Es una mujer extraordinaria, no solamente por sus interpretaciones, por su dedicación, por su disciplina, sino también en su calidad humana“.

“A ver si hacemos un
“A ver si hacemos un viaje”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum s (Gobierno de México)

Añadió que Carrillo no solo brilla en Alemania, sino que su legado inspira en todo el mundo.

La presidenta destacó también la labor de Isaac Hernández, nombrándolo como otro gran representante de México en la danza clásica:

“Isaac Hernández, que también es algo extraordinario y obviamente también, pues todos aquellos que representan a México en las distintas disciplinas culturales y deportivas.”

¿Quiénes son Elisa Carrillo e Isaac Hernández?

Elisa Carrillo Cabrera es originaria de Texcoco, Estado de México, y actualmente es la primera bailarina del Staatsballett Berlín, una de las compañías más prestigiosas a nivel global.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2021.-
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2021.- Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett de Berlín acompañada por artistas internacionales de la danza como Yolanda Correa, Lucia Lacarra, Mikhail Kaniskin, Igor Tsvirko, Matthew Golding, Evelina Gudonova, Mikhail Kaniskin y Dinu Tamazlacaru, quienes conforman la Gala de Estrellas del Ballet “Elisa y Amigos” se presentaron en la cuarta edición de Danzatlán 2021 Festival Internacional de Danza, en su tercera función presencial en el Teatro Morelos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Carrillo ha recibido los tres premios más importantes del ballet internacional, entre ellos el Benois de la Danse, y es reconocida por abrir puertas para la representación latinoamericana en la danza clásica.

Además de su carrera artística, dirige fundaciones y proyectos que fomentan la cultura y el ballet en México, como el festival Danzatlán y la Gala de Estrellas “Elisa y Amigos”.

Isaac Hernández, nacido en Jalisco, es el bailarín principal del English National Ballet en Londres. Su talento ha sido premiado con el Benois de la Danse y el Premio Nacional de Danza del Reino Unido.

ARCHIVO - El actor y
ARCHIVO - El actor y bailarín Isaac Hernández posa para los fotógrafos durante una sesión fotográfica para la película "Dreams" en el Festival Internacional de Cine, Berlinale, en Berlín, el sábado 15 de febrero de 2025. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa via AP)

Hernández inició su formación en casa, bajo la guía de su padre, superando obstáculos para llegar a los grandes escenarios. Hoy es considerado el máximo exponente mexicano en el ballet clásico y es admirado por su virtuosismo y disciplina.

Ambos artistas han demostrado que el esfuerzo y la pasión pueden trascender fronteras y servir de inspiración a nuevas generaciones de mexicanos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumElisa CarrilloIsaac HernándezBalletDanzaLa Mañaneramexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

A los detenidos se les decomisaron una piernera táctica con aditamentos, un bastón retráctil, así como una mochila con diversos documentos del ayuntamiento de Chavinda, entre otras cosas

Operativo Enjambre en Michoacán: estos

Explosión en casa de Coacalco deja un saldo de 8 personas heridas

Una explosión por acumulación de gas en una vivienda provocó el colapso parcial del inmueble

Explosión en casa de Coacalco

Plan B de reforma electoral: Sheinbaum afirma que incluirá paridad de género, confía que PT apoyará iniciativa

La presidenta indicó que los legisladores del PT deben ponerse de acuerdo sobre su respaldo a la iniciativa

Plan B de reforma electoral:

Cuál es el precio de las monedas de oro y plata este viernes

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Cuál es el precio de

Checo Pérez en el GP de Japón: rendimiento histórico en el circuito de Suzuka

Sus mejores actuaciones en Japón llegaron durante su etapa más reciente en la Fórmula 1

Checo Pérez en el GP
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Es un grupo con alta

“Es un grupo con alta peligrosidad”: Harfuch advierte que pese a muerte de El Mencho, el CJNG mantiene operaciones en todo el país

Multas y arrestos: las consecuencias de interpretar narcocorridos en Mazatlán, advierte Sindicato de Músicos previo a Semana Santa

Harfuch asegura que Mónica Zambada Niebla no cuenta con orden de aprehensión ni en México ni en EEUU: la retuvieron con una menor

Pentágono advierte a estadounidenses por violencia en México previo al Mundial 2026: ofrece ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de marzo: CJNG sigue fuerte pese a abatimiento del Mencho, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

¿La Arrolladora Banda el Limón

¿La Arrolladora Banda el Limón sin visa? Revelan que la agrupación tendría supuestos obstáculos migratorios con EEUU

Un restaurante, dos galanes y una pelea: así fue el encuentro entre Andrés García y Chuck Norris en México

¿Por qué Mario Almada era llamado el “Chuck Norris mexicano”? La historia detrás del apodo

“Sé que no tiene dinero”: Maribel Guardia niega haber exigido indemnización a Imelda Tuñón

Chucky Fan Fest 2026 en CDMX: bodas, actividades, sede y fecha para vivir gratis la experiencia terrorífica

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco regresa al Estadio

Cuauhtémoc Blanco regresa al Estadio Azteca para unirse a las Leyendas de México y enfrentar a Brasil

Checo Pérez en el GP de Japón: rendimiento histórico en el circuito de Suzuka

Quintana Roo será sede para recibir a selecciones del Mundial 2026, gobierno anuncia fan fest y operativo especial de seguridad

Estas son las estrellas de Bélgica que estarán en el juego ante la Selección Mexicana

Levante vs Oviedo EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de la Jornada 29 de LaLiga