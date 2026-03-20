Sheinbaum firma decreto de Turismo Comunitario en Quintana Roo: destinarán más de 13 mmp a comunidades indígenas 

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el puente Nichupté. el cual conecta la zona lagunar de Cancún con la hotelera. (Crédito: X/Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el decreto de Turismo Comunitario, al que calificó como “justicia social”, resultado de principios con los que gobierna su administración, el cual tiene como objetivo que las personas turistas conozcan el origen de los lugares, permitiendo conocer “la grandeza de México”.

Presupuesto para las comunidades

La mandataria mexicana hizo un recuento de los avances de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, por lo que destacó que el año pasado se impulsó el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, componente Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Con lo anterior, se reconoció a 18 mil comunidades, las cuales recibieron un presupuesto directo, a través de un proceso que requiere llevar a cabo asambleas, decidir en qué se usa y nombrar a una tesorera mujer para la administración de recursos.

Claudia Sheinbaum firmó un decreto de Turismo Comunitario en Quintana Roo.(Presidencia)

Sheinbaum destacó que este año se incrementará el presupuesto destinado a las comunidades, mismo que será de 13 mil millones de pesos destinados de manera directa, el cual se encuentra en el rubro de cuarto nivel, lo que significa una jerarquía más amplia de gobierno:

Federal

Estatal

Municipal

Pueblos indígenas

Gobierno reconoce Turismo Comunitario

“Estamos reconociendo por justicia el turismo comunitario, que es el turismo del México de a deveras, del México profundo... porque el turismo para conocer realmente nuestro país es el turismo comunitario”, afirmó la presidenta.

(Foto: Presidencia)

Resaltó que esta propuesta es necesaria pero se requiere inversión y promoción para que el público objetivo llegue a ella, y los turistas extranjeros o viajeros mexicanos conozcan a profundidad la zona, “sepa cómo viven los indígenas mayas, tejen, bordan, su territorio, y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano, desde las grandes pirámides hasta los mayas de hoy”.

¿Qués es el Turismo Comunitario?

Durante la conferencia se llevo a cabo la proyección de un video en el que se precisa que esta propuesta está enfocada en que las comunidades indígenas, ejidales y afromexicanas, transformen su cultura en experiencias únicas para las personas visitantes.

La política de gobierno ha declarado esta actividad como de “interés público y prioridad del Estado”, uno de sus objetivos prioritarios es la reducción de la pobreza, para generar una “prosperidad compartida” donde el beneficio se quede directamente en las comunidades.

Sheinbaum destaca paso por puente Nichupté

Previo a la firma del decreto, la mandataria compartió un video en sus redes oficiales, donde destacó su paso por el puente Nichupté en Cancún:

“Es un puente de más de once kilómetros que va sobre la laguna, que va a permitir, en vez de hacer una hora y media a la zona hotelera, alrededor de diez minutos. Pero miren nada más esta hermosísima vista. Es el puente más largo sobre una laguna que hay en toda la república. Además, miren este color de laguna, hermosísimo. Inició con el presidente López Obrador y vamos a terminarlo. Nuestro objetivo es inaugurarlo hacia finales de año, de este año”.