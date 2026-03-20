México pierde posiciones en el ranking de los países más felices de 2026: qué lugar ocupa

Un padre enseña a sus dos hijos de 8 y 6 años a andar en bicicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México es uno de los países más felices del mundo, ocupa el lugar número 12 en un ranking de 147 entidades, sin embargo, aunque supera a países como Estados Unidos, Canadá y Francia, este 2026 bajó dos puestos con respecto al año anterior.

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, se publicó el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

México registró una disminución de dos lugares: ocupa el lugar número 12 de los países del mundo más felices, cuando en 2025 ocupó el lugar 10.

En los últimos dos años se ha mantenido entre los primeros 20 del ranking mundial que estudia a más de 140 países, y pese a la disminución, aún se posiciona en un buen número con respecto a los años anteriores.

Si bien ahora tenemos una disminución de felicidad de acuerdo a este ranking, no ha sido el peor que México ha registrado.

El año 2025 fue el año más feliz para los mexicanos porque se ubicó entre los 10 países más felices del mundo, sin embargo, tan solo un año antes, en 2024, ocupaba el lugar 25 de la lista. En 2023 ocupó el 36 y en 2022 el 46.

Ello representa un importante cambio en el estilo de vida de los mexicanos y su percepción de la felicidad en los últimos tres años.

Ello demuestra una tendencia al bienestar de acuerdo al informe, el cual considera indicadores como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, la existencia de una red de apoyo, la percepción de libertad, la generosidad y la corrupción para ubicar a los países en el ranking.

México se encuentra en el puesto 12 de 147, obteniendo un puntaje de 6.972. Conserva su lugar entre los primeros 20, sin embargo, bajó dos lugares con respecto al año anterior. (Captura de pantalla World Happiness Report 2026)

El puesto de México destaca también entre los países latinoamericanos. Del continente americano, es superado únicamente por Costa Rica, que ocupa el puesto número 4.

Pero, en comparación a otras potencias mundiales, México se encuentra por encima de Estados Unidos, que ocupa el lugar 23, Canadá, ubicado en el 25, Australia que está en el lugar 15 y Reino Unidos, ubicado en el puesto 29.

Respecto a los países latinoamericanos, los siguientes países más felices son Brasil, en el lugar 32, El Salvador en el 37 y Argentina, en el 44.

¿Qué destaca el informe sobre la felicidad?

Para realizar este informe, son encuestadas aproximadamente 100 000 personas de los más de 140 países, a quienes se les pregunta por su estilo de vida en una escala del 0 al 10.

El estudio se centra también en resaltar la importancia de la cohesión social y los lazos familiares, además de los aspectos económicos y de salud. El puesto que ocupa México refleja una sólida percepción de los contextos familiares.

Para lograr esas conclusiones, estas fueron las principales preguntas que se le hicieron a los mexicanos y al resto de países que participaron en la encuesta de Oxford:

Apoyo social: Si estuvieras en problemas, ¿tienes familiares o amigos con los que puedas contar para ayudarte cuando los necesites?

Libertad para tomar decisiones: ¿Está satisfecho o insatisfecho con su libertad para elegir qué hacer con su vida?

Generosidad: ¿Ha donado dinero a una organización benéfica en el último mes?

Percepción de la corrupción: ¿Está la corrupción generalizada en el gobierno o no? y ¿Está la corrupción generalizada en las empresas o no?

Afecto positivo: es el promedio de las respuestas sobre risa, disfrute y realización de actividades interesantes experimentadas el día anterior.

Afecto negativo: es el promedio de las respuestas sobre preocupación, tristeza y ira experimentadas el día anterior.

Los resultados de esta encuesta demuestran una tendencia hacia el bienestar que ha permanecido en la población mexicana en los últimos años, y permite conocer la perspectiva de quienes habitan el país en comparación a otras economías y estilos de vida en el mundo.