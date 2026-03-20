La marca de leche que produjo “El Mayo” en Sinaloa y que lleva el nombre de su hija Mónica Zambada

Leche Santa Mónica fue una de las marcas más populares de Sinaloa en los 90 y 2000, estuvo vinculada por la OFAC a operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. (Infobae)

La detención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, durante un operativo realizado la mañana de este jueves 19 de marzo en la sindicatura de El Salado, volvió a poner en el centro de la polémica a la familia de narcotraficantes.

El operativo dejó un saldo de 11 presuntos integrantes de la facción de Los Mayos abatidos, además de la detención de un integrante identificado como Oswaldo Torres “El Patas”, operador de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

La liberación de Mónica Zambada a falta de una orden de aprehensión en su contra, según la versión de la Marina, contrastó con los señalamientos que ha hecho la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2007 la vincula con una red de empresas fachada presuntamente utilizadas para lavar dinero de la organización criminal.

Entre las empresas señaladas por el gobierno estadounidense destaca la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., conocida comercialmente como Leche Santa Mónica.

Esta empresa, que se convirtió en una de las marcas de lácteos más populares de Sinaloa, llegó a los estantes de las tienditas y a las mesas de miles de familias sinaloenses durante los años noventa y los primeros años de la década de 2000.

¿Cómo se creó la leche Santa Mónica?

El nombre de la marca leche Santa Mónica, según se dice, fue elegido en honor a una de sus hijas, Mónica del Rosario Zambada Niebla.

De acuerdo con información de la periodista Anabel Hernández, contenida en el libro El traidor, la constitución de la empresa se realizó el 2 de febrero de 1988, con siete socios originales, la mayoría residentes en la colonia Las Quintas, en Culiacán, y varios con títulos universitarios. Entre ellos figuraban médicos, empresarios y prestanombres, como Jesús García Mendoza, Fernando Iribe Picos, Jaime Otáñez García (quien después sería director de Atención Médica de Sinaloa), Ascensión Urquidez y Arcadio Osorio Quintero. La esposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, protocolizó el acta constitutiva.

Según reportes periodísticos, la lechera Santa Mónica continúa en operación. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU

La empresa fue creada con un objeto social amplio: industrialización de leche y derivados, producción y procesamiento de frutas, servicios de corral, engorda y venta de ganado, y apertura de sucursales en todo México. En menos de un mes tras su constitución, el capital social pasó de 100 millones a 1,200 millones de viejos pesos.

La estructura accionaria se mantuvo bajo control familiar. Rosario Niebla Cardoza llegó a ser presidenta del consejo y la mayor accionista, y las hijas del líder criminal —María Teresa, Midiam, Mónica y Modesta Zambada Niebla— también figuraron como accionistas.

El hijo mayor de Zambada, Vicente Zambada Niebla, conocido como “El Vicentillo”, ocupó el cargo de gerente de finanzas y contaba con credencial de empleado registrada en la empresa. El control sobre la empresa se consolidó incluso tras el decomiso temporal de la lechería en los años noventa, cuando el gobierno mexicano la devolvió públicamente a Rosario Niebla Cardoza.

¿Cómo operaba?

"El Vicentillo" se presentaba como gerente de finanzas de la Leche Santa Mónica. (Captura de pantalla/El Traidor/Anabel Hernández)

La expansión de Santa Mónica y su consolidación en el mercado no se explican solo por su capacidad productiva. Una parte del financiamiento inicial provino del Export-Import Bank of the United States (Eximbank), una agencia de créditos del gobierno estadounidense. Este préstamo permitió a la empresa justificar recursos ante autoridades y exportar productos a Estados Unidos, dándole una fachada de legitimidad.

“Con ironía, el Mayo contó a Gaxiola (abogado) que fue un banco del gobierno de Estados Unidos, sin saberlo, el que financió la instalación de su fábrica de leche pasteurizada Santa Mónica”, se narra en el libro El Traidor.

La Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán integró la Comisión Estatal de la Leche de Sinaloa, participando en la negociación de precios, políticas públicas y subsidios federales junto a empresas locales. Entre 2011 y 2019, la empresa recibió 104 permisos estatales para transportar más de 12 millones de litros de leche cruda de Guadalajara a Culiacán, aprovechando rutas e infraestructura clave para el negocio.

Leche Santa Mónica (Captura de pantalla/TikTok)

La empresa llegó a ser una fuente significativa de empleos directos e indirectos en la región, aunque no existen cifras públicas exactas sobre el número de personas contratadas.

Desde 2007, la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán y la marca Santa Mónica figuran en la lista negra de la OFAC. La empresa fue señalada como instrumento para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, aunque en México nunca se logró comprobar formalmente su participación en actividades ilícitas.

Las investigaciones de la OFAC y testimonios presentados ante la DEA revelan que la infraestructura de la lechería se utilizaba para mover no solo productos lácteos, sino también recursos ilícitos, drogas y armas, camuflados como mercancía legal.

La empresa sirvió también para justificar compras de terrenos, ganado, maquinaria y movimientos bancarios de la familia, permitiendo crear un “patrimonio legal” a partir de actividades ilícitas.

La leche Santa Mónica llegó a exportarse a Estados Unidos, utilizando la estructura legal de la empresa para justificar flujos de capital y simular ganancias internacionales.

El edificio principal de la fábrica, ubicado en la colonia El Alto Bachigualato, fue vendido en una serie de transacciones entre 2013 y 2025. El predio fue demolido en 2021, aunque la razón social Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán permanece activa en el Registro Público del Comercio.

Otras empresas vinculadas a “El Mayo” Zambada

La guardería actualmente ya no ofrece servicios. Credito:google maps

Además de la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Leche Santa Mónica), la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado a la familia Zambada con otras empresas consideradas parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa. Entre las más relevantes se encuentran:

Establo Puerto Rico S.A. de C.V. : Dedicada a actividades ganaderas y señalada como uno de los activos más significativos de la familia Zambada.

Jamaro Constructores S.A. de C.V. : Empresa del sector de la construcción.

Multiservicios Jeviz S.A. de C.V. : Señalada como compañía de servicios utilizada para operaciones financieras ilícitas.

Estancia Infantil Niño Feliz S.C. : Guardería vinculada a la familia y que en su momento fue beneficiada con contratos oficiales.

Rosario Niebla Cardoza A. en P. : Gasolinera bajo la administración de la familia.

Zarka de Occidente y Zarka de México : Empresas del sector agroindustrial.

Rancho Ganadero Las Ánimas : Propiedad utilizada para actividades ganaderas y agrícolas.

Colegio Azteca de Culiacán : Institución educativa

Parque Acuático Los Cascabeles : Centro recreativo señalado por autoridades estadounidenses como parte del entramado para el lavado de activos.

Centro Comercial y Habitacional Lomas : Plaza comercial utilizada para canalizar recursos.

Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites: Dedicado a actividades agrícolas y ganaderas.