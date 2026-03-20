México

Equinoccio de primavera 2026 es hoy: a qué hora es y en qué zonas arqueológicas de México se puede ver

El INAH informó que implementará un operativo del 20 de marzo al 22, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento

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Equinoccio de primavera 2026. (INAH)
Equinoccio de primavera 2026. (INAH)

Considerado uno de los eventos más esperados, el equinoccio de primavera 2026 marca la llegada de una nueva estación y ofrece los interesados la oportunidad de observar un fenómeno astronómico cargado de simbolismo.

El instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a través de sus redes sociales, sobre las zonas arqueológicas ubicadas en diversas regiones de México que tendrán el lugar perfecto para apreciar este espectáculo, donde el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración similar en toda la Tierra.

Sitos arqueológicos para ver el equinoccio de primavera 2026

Teotihuacan (Estado de México)

  • 21 de marzo: ingreso a las 7:00 horas; cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30
  • 22 de marzo: ingreso a las 8:00 horas y cierre a las 17:00
  • Acceso por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5
Equinoccio de primavera 2026. [INAH]
Equinoccio de primavera 2026. [INAH]

Chichén Itzá (Yucatán)

  • 20 de marzo: apertura a las 9:00 horas; cierre de taquillas y accesos a las 16:00; desalojo a las 17:30
  • 21 y 22 de marzo: apertura a las 8:00 horas; cierre de taquillas y accesos a las 16:00; desalojo a las 17:30
  • Último acceso al Juego de Pelota, el Osario, el Observatorio, el Conjunto de las Monjas y la Plaza de las Mil Columnas a las 15:30 horas; salida a las 16:00 horas
  • Gran Museo de Chichén Itzá: abierto de 8:00 a 15:00 horas
  • Visitas al área Serie Inicial suspendidas durante el operativo

El Tepozteco (Morelos)

  • Operativo del 20 al 22 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas

Zona Arqueológica de Boca de Potrerillos (Nuevo León)

  • 21 de marzo, de 6:00 a 17:00 horas

¿Cuándo será el cambio de estación?

De acuerdo con la información brindada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cambio de estación se llevará a cabo el próximo 20 de marzo de 2026, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.

El INAH dio a conocer que implementará un operativo del 20 de marzo al 22, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento y trabajadores, garantizando de la misma forma la integridad del patrimonio arqueológico.

Por último, la institución hizo un recordatorio al público nacional y extranjero acerca de los accesos a las zonas arqueológicas, resaltando que el ingreso a los sitios que están bajo resguardo del organismo solo se pueden adquirir en las taquillas de cada lugar.

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