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Detienen a la síndica, regidores y mandos de la Policía Municipal de Chavinda, Michoacán: les aseguraron armamento y drogas

Los cinco funcionarios estarían relacionados con actividades delictivas

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Foto: FGE Michoacán
Foto: FGE Michoacán

Cinco funcionarios municipales de Chavinda, en Michoacán, fueron detenidos durante un operativo realizado en la región de Jiquilpan por su presunta participación en actos delictivos.

Su arresto se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde fueron desplegados elementos de la Fiscalía General del Estado en coordinación con Fuerzas Armadas y de seguridad federal.

Los cinco detenidos fueron identificados como:

  • Ana Laura “N”, síndica municipal.
  • Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico
  • Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación.
  • Juan Carlos “N”, director de Seguridad Pública Municipal.
  • César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal.

La intervención permitió desarticular una posible red de actuación ilícita desde el propio gobierno local, donde las autoridades aseguraron armamento y drogas, entre los que se encontraban:

  • 2 armas largas tipo fusil
  • Una pistola
  • 8 cargadores
  • 221 cartuchos útiles de diferentes calibres
  • 7 envoltorios con sustancia con características de cocaína
  • 1 chaleco porta placas
  • 1 parche con siglas de un grupo delictivo
  • 1 piernera táctica con aditamentos
  • 1 bastón retráctil

Además, les fueron asegurados a los cinco funcionarios una camioneta Ford F-150 que contaba con logotipos de la policía municipal y una mochila que contenía documentación oficial perteneciente al ayuntamiento de Chavinda.

Los cinco eran funcionarios activos
Los cinco eran funcionarios activos del ayuntamiento de Chavinda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, los detenidos están relacionados con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y amenazas.

Los cinco funcionarios fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación legal conforme a la normatividad vigente.

“Toda persona servidora pública que incurra en conductas ilícitas será investigada con rigor y presentada ante la justicia”, aseguró la Fiscalía Estatal en un comunicado.

Detienen a once policías de Ecuandureo que servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras captura del Mencho

Cabe señalar que en el municipio de Ecuandureo se realizó en febrero pasado la detención de 11 presuntos elementos de la Policía Municipal que estaban relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, detalló que los once sujetos fueron arrestados en la región de Zamora a bordo de una unidad oficial, en la que también portaban droga e insignias de la organización criminal.

(SSP Michoacán)
(SSP Michoacán)

Las investigaciones refieren que los detenidos informaban los movimientos de las fuerzas de seguridad durante el operativo llevado a cabo en el estado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco,

El fiscal detalló que los sujetos informaron los días domingo 22 y lunes 23 de febrero la intención de las autoridades de retirar los vehículos que permanecían bloqueando vialidades en el municipios, esto como parte de los narcobloqueos realizados por el CJNG.

Con estas actividades de halconeo para la organización criminal, los policías también amenazaban a elementos de la Guardia Civil que retiraban las unidades.

Sin embargo, Torres Piña informó que ninguno de los once detenidos estaba registrado como elemento activo de seguridad, lo que implica que operaban fuera de los controles oficiales.

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