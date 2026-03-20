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Cuáles son las mejores plantas con flores para recibir la primavera en casa

Estas opciones destacan por su floración abundante durante la temporada, lo que brinda color y vida a entornos cerrados

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Las mejores plantas para tener
Las mejores plantas para tener en casa y recibir la primavera. Foto: (iStock)

Con la llegada de la primavera, muchas personas buscan renovar sus espacios con plantas que no solo aporten frescura, sino también color y vida. En este contexto, las plantas de interior con floración abundante se convierten en una de las opciones más populares para decorar el hogar, ya que combinan estética, bienestar y facilidad de cuidado.

Entre las especies más recomendadas destaca la Orquídea, conocida por su elegancia y por producir flores duraderas en una amplia gama de colores. Aunque requiere ciertos cuidados específicos —como luz indirecta y riego moderado—, su floración puede extenderse por varias semanas, lo que la convierte en una de las favoritas para interiores.

Otra opción ideal es la Begonia, una planta versátil que florece en tonos rojos, rosas, blancos y naranjas. Se adapta bien a espacios interiores con buena iluminación y su mantenimiento es relativamente sencillo, lo que la hace perfecta para quienes buscan una planta decorativa sin demasiadas complicaciones.

Estas plantas destacan por su
Estas plantas destacan por su vistosidad y su facilidad de cuidado. Foto: (iStock)

El Anturio también figura entre las plantas más apreciadas durante la primavera. Sus flores brillantes —generalmente en tonos rojos o rosados— y su capacidad de florecer durante gran parte del año la convierten en una opción duradera y vistosa. Además, es una planta resistente que prospera en ambientes cálidos y húmedos.

Por su parte, la Violeta africana es una excelente alternativa para espacios pequeños. Sus flores compactas y coloridas pueden aparecer varias veces al año si se le brindan condiciones adecuadas, como luz indirecta y riego cuidadoso. Su tamaño la hace ideal para escritorios, repisas o ventanas.

Otra planta que destaca por su abundante floración es el Geranio, que aunque suele asociarse con exteriores, puede adaptarse a interiores bien iluminados. Sus flores vibrantes aportan un toque alegre y primaveral, además de que es fácil de cuidar.

Finalmente, el Jazmín es una opción que combina belleza visual con un aroma agradable. Sus pequeñas flores blancas no solo decoran, sino que también perfuman el ambiente, creando espacios más acogedores dentro del hogar.

Un creciente interés en ciertas
Un creciente interés en ciertas especies destaca tanto por su aporte estético como por el bienestar que generan, siempre que se respete la necesidad de luz indirecta y un control adecuado de la humedad ambiental. Foto: (iStock)

Más allá de la especie elegida, es fundamental considerar factores como la iluminación, la ventilación y la frecuencia de riego. La mayoría de estas plantas requieren luz indirecta, evitar el exceso de agua y temperaturas estables para mantenerse saludables y florecer adecuadamente.

Además de su valor decorativo, las plantas de interior contribuyen al bienestar emocional, ya que ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. En primavera, cuando la naturaleza alcanza su máximo esplendor, incorporar plantas con flores en el hogar puede ser una forma sencilla de conectar con esta estación.

Así, elegir especies como la Orquídea, la Begonia o el Anturio permite transformar cualquier espacio en un entorno lleno de color, frescura y vitalidad, ideal para disfrutar de la temporada primaveral sin salir de casa.

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