Pronóstico: calor extremo y lluvias intensas marcarán el clima del 19 de marzo en México

El pronóstico advierte lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas, y oleaje elevado en costas del Golfo y sureste del país.

El pronóstico meteorológico para este jueves 19 de marzo anticipa un panorama contrastante en distintas regiones del país, con lluvias fuertes en el sureste, vientos intensos en zonas del Golfo de Tehuantepec y el inicio de una onda de calor en varios estados del norte y occidente.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, estos fenómenos estarán asociados al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, así como a la presencia de una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.

Además, la masa de aire ártico vinculada con el frente frío número 41 comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un aumento gradual de las temperaturas en varias regiones del territorio nacional durante los próximos días.

Lluvias fuertes en el sureste y chubascos en varios estados

Durante la noche previa y parte del jueves se esperan precipitaciones relevantes principalmente en el sureste del país. Las lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, podrían registrarse en Tabasco y Chiapas.

También se prevén chubascos en estados como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche, mientras que otras entidades tendrán lluvias aisladas.

Estas condiciones estarán relacionadas con canales de baja presión y la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

Se esperan lluvias fuertes en el sureste del país, con acumulados de 25 a 50 mm en Tabasco y Chiapas. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Las autoridades meteorológicas señalan que estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente y acompañadas de rachas de viento, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Inicio de una onda de calor en el norte y occidente

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es el comienzo de una onda de calor en diversas zonas del país. Este fenómeno estará influido por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que favorecerá el aumento de las temperaturas.

La onda de calor iniciará principalmente en estados como Sonora, Sinaloa, el norte de Baja California Sur, el suroeste de Chihuahua y regiones de Durango y Nayarit. Además, continuará en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este escenario podría generar jornadas con temperaturas muy elevadas, especialmente durante la tarde.

Temperaturas extremas durante la tarde del jueves

El pronóstico indica que las temperaturas máximas alcanzarán niveles elevados en varias regiones del país. En algunos estados se esperan valores superiores a los 40 grados Celsius.

Las previsiones señalan:

Temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sonora, noreste de Baja California, oeste de Chihuahua, norte de Sinaloa y noroeste de Guerrero.

Registros de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Valores de 30 a 35 grados Celsius en estados del noreste y la Península de Yucatán, así como en algunas zonas del centro del país.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Ambiente frío en zonas serranas durante la mañana

A pesar del incremento de temperaturas durante el día, el inicio de la jornada podría registrar condiciones frías en varias regiones montañosas del país.

Se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de estados como Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 41 comenzará a modificar el clima, permitiendo un aumento gradual de las temperaturas en varios estados. (Foto: Archivo)

Asimismo, se esperan valores de 0 a 5 grados Celsius en regiones montañosas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Vientos fuertes y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec

El pronóstico también advierte sobre la presencia de vientos intensos en distintas zonas del país, particularmente en el istmo y el Golfo de Tehuantepec, donde podrían registrarse rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

En zonas costeras también se prevé oleaje elevado, con alturas de entre 2.5 y 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En conjunto, el pronóstico para este 19 de marzo refleja un escenario meteorológico variado en el país, con lluvias en el sureste, vientos intensos en regiones costeras y un aumento significativo del calor en diversas entidades.

Por ello, especialistas recomiendan mantenerse informados a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del clima.