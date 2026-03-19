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Pepe Aguilar revela que le regaló la canción “Incompatibles” a Nodal y asegura que le entregó lo mejor: “Eres familia”

Pepe Aguilar detalla su trabajo con Christian Nodal y cómo nació la canción

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Pepe Aguilar detalla su
Pepe Aguilar detalla su trabajo con Christian Nodal y cómo nació la canción. (Facebook Pepe Aguilar / Christian Nodal)

La reciente colaboración entre Pepe Aguilar y Christian Nodal en el sencillo “Incompatibles” ha generado revuelo en redes sociales. Sin embargo, el propio Aguilar aclaró el alcance de su vínculo profesional con el intérprete sonorense al declarar que “no será el encargado de dirigir la carrera” de Nodal, pese a los rumores surgidos en redes sociales sobre un posible rol como mánager.

Durante una entrevista con el programa Siéntese Quién Pueda, Pepe Aguilar abordó las especulaciones sobre su supuesta intervención como guía artístico de Nodal. “Nos llevamos mucho. Estamos viéndonos muy seguido, en esas bohemias han salido canciones y me dice: ‘oye suegro, ¿por qué no me la produces?’”, relató Aguilar sobre el proceso creativo que compartió con su yerno. El artista enfatizó que su participación se limitó a la producción musical y negó tener interés en gestionar la carrera de otros músicos: “No me dedico a eso, él tiene su carrera y su vida, yo apenas puedo con mi carrera, no voy a buscar la de otros, ya ni siquiera estoy manejando a mis hijos”.

La alianza musical entre Nodal
La alianza musical entre Nodal y Aguilar se da en medio de rumores sobre un distanciamiento del cantante sonorense con sus padres, lo que ha generado especulaciones en redes sociales. (YouTube/Captura de pantalla)

La noticia de la colaboración fue confirmada por Ángela Aguilar, quien recurrió a su canal de WhatsApp para celebrar la unión profesional entre su padre y su esposo. “Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres. Vayan a escuchar ‘Incompatibles’. Digo ‘mis dos hombres’ porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué cute fue verlos trabajar juntos”, expresó la cantante.

En otra entrevista con Despierta América, Pepe Aguilar reveló la reacción de Christian al recibir la canción: “Christian se sorprendió cuando recién escuchó... cuando le di la canción me dice: ‘¿Pedro, por qué me estás dando esta canción? Aparte es que está muy buena. ¿Por qué, por qué me la estás dando? No, no entiendo’. Digo: ‘Porque te estoy produciendo esta canción, yo tengo que dar lo mejor que pueda encontrar para ti. O para Pancho Pérez o para Juanito Pedrosa o a quien sea que esté produciendo, le voy a dar lo mejor. Y más va a ser contigo, güey, pues eres familia’”.

La presentación de “Incompatibles” también coincidió con una etapa de cambios personales para Nodal, quien afronta rumores sobre distanciamiento con sus padres, Cristy Nodal y Jaime González. En febrero de 2026, el artista dejó de seguir a sus progenitores en redes sociales, un hecho que alimentó nuevas versiones sobre diferencias familiares.

Ángela Aguilar celebró públicamente la
Ángela Aguilar celebró públicamente la colaboración entre su padre y su esposo, destacando el orgullo que siente por ambos músicos y el resultado de “Incompatibles”. (Redes sociales)

Internautas reaccionan a la colaboración entre Nodal y Pepe Aguilar

  • “Porque eres mi yerno, Christian”
  • “Si eso es lo mejor ¿cuál será lo peor?"
  • “A Cristian no le gustó pero no le pudo decir que no”
  • “Se la regaló al que si vende o ¿por qué no se la dio a Leonardo?”
  • “Ya ni a su hijo le da canciones”
  • “Y el hijo nada más no sale”
  • “Con razón es todo un éxito”

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