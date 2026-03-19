Pepe Aguilar prepara álbum tributo a Antonio Aguilar con Ángela Aguilar, Christian Nodal y más artistas

El cantante confirmó que el disco contará con la participación de artistas consagrados y emergentes del género. (pepeaguilar_oficial / Instagram)

Pepe Aguilar anunció el desarrollo de un disco homenaje dedicado a la memoria de su padre, Antonio Aguilar, en el que participarán reconocidos artistas del género regional mexicano. Este proyecto, que busca rendir tributo a una de las figuras más representativas de la música popular mexicana, contará con la intervención de figuras como Ángela Aguilar, Christian Nodal, Lucero, Carín León, Vicente Fernández, Banda MS, El Recodo, Chuy Lizárraga y Edén Muñoz, entre otros.

Durante una reciente entrevista concedida a Despierta América, Pepe Aguilar compartió detalles sobre el proceso creativo del álbum y la selección de los intérpretes. “Son versiones de estos artistas de canciones de mi papá”, explicó el cantante y productor, quien destacó el compromiso de cada participante por mantener el legado musical de “El Charro de México”. “Definitivamente yo espero que cuando me muera, algún día si alguien me hace un homenaje me lo haga respetando mis valores y lo que me gustaba”. Hasta el momento no se ha revelado la fecha de salida de esta producción musical.

Pascual Antonio Aguilar Barraza, mejor conocido como Antonio Aguilar, destacó no sólo en el terreno del canto, pues también se distinguió por su labor dentro del cine al desempeñar roles de productor, guionista y actor. (FOTO: PEDRO VALTIERRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

En la conversación con Despierta América, Pepe Aguilar también respondió a los rumores surgidos en redes sociales sobre un supuesto papel como mánager de Christian Nodal. “ “No me dedico a eso, él tiene su carrera y su vida, yo apenas puedo con mi carrera, no voy a buscar la de otros, ya ni siquiera estoy manejando a mis hijos”, explicó.

Aguilar relató explicó que mantienen una cercanía en lo musical, y las reuniones por ejemplo dieron origen a la canción “Incompatibles” y explicó: “Nos llevamos mucho. Estamos viéndonos muy seguido, en esas bohemias han salido canciones y me dice: ‘oye suegro, ¿por qué no me la produces?’”. El músico aclaró que su papel se centró estrictamente en la producción y dejó claro que no pretende involucrarse en la dirección profesional del sonorense.

“Christian se sorprendió cuando recién escuchó... cuando le di la canción me dice: ‘¿Pedro, por qué me estás dando esta canción? Aparte es que está muy buena. ¿Por qué, por qué me la estás dando? No, no entiendo’. Digo: ‘Porque te estoy produciendo esta canción, yo tengo que dar lo mejor que pueda encontrar para ti. O para Pancho Pérez o para Juanito Pedrosa o a quien sea que esté produciendo, le voy a dar lo mejor. Y más va a ser contigo, güey, pues eres familia’”.

Pepe Aguilar habló de los planes de Ángel y Nodal sobre ser papás. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Por su parte, Ángela Aguilar confirmó la colaboración a través de su canal de WhatsApp y compartió su entusiasmo por el trabajo conjunto entre su padre y su esposo. “Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres. Vayan a escuchar ‘Incompatibles’. Digo ‘mis dos hombres’ porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué cute fue verlos trabajar juntos”, escribió la cantante.