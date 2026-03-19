Una preparación sencilla y baja en calorías que puede añadir micronutrientes y frescura al comienzo de la jornada.

El agua de apio ha ganado popularidad como una opción natural para quienes buscan mejorar su bienestar desde las primeras horas del día.

Consumida en ayunas, esta bebida destaca por su aporte de agua, vitaminas y minerales, así como por sus posibles efectos positivos sobre la digestión y la hidratación.

Integrar agua de apio a la rutina matutina se presenta como una alternativa sencilla dentro de los hábitos saludables recomendados por especialistas.

El agua de apio en ayunas se posiciona como una tendencia saludable por su aporte de hidratación al organismo desde la mañana.

Cuáles son los beneficios de consumir agua de apio en ayunas

El consumo de agua de apio en ayunas se ha popularizado por sus posibles beneficios para la salud, aunque la evidencia científica disponible es limitada y los efectos pueden variar según cada persona.

Entre los beneficios más mencionados por especialistas y estudios preliminares se encuentran:

Hidratación: El apio contiene un alto porcentaje de agua, lo que contribuye a la hidratación del organismo al comenzar el día.

Aporte de antioxidantes y micronutrientes: El apio es fuente de vitamina K, vitamina C, potasio, folato y compuestos antioxidantes que ayudan al funcionamiento celular.

Efecto diurético suave: Favorece la eliminación de líquidos y puede ayudar a reducir la retención de agua.

Apoyo a la digestión: Se le atribuyen propiedades que pueden estimular la producción de jugos gástricos y mejorar el tránsito intestinal.

Bajo en calorías: El agua de apio es una bebida ligera, apta para dietas de control de peso.

Es importante señalar que el agua de apio no sustituye una alimentación equilibrada ni tratamientos médicos. Su consumo forma parte de hábitos saludables cuando se integra en una dieta variada y balanceada.

Nutricionistas recomiendan el agua de apio en ayunas por su posible contribución en la estimulación digestiva y el tránsito intestinal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir agua de apio para obtener sus beneficios

Para preparar agua de apio y aprovechar sus posibles beneficios, se recomienda el siguiente procedimiento:

Ingredientes:

1 o 2 tallos de apio fresco

1 vaso grande de agua (aproximadamente 250-300 ml)

Preparación:

Lavar cuidadosamente los tallos de apio para eliminar restos de tierra o pesticidas. Cortar el apio en trozos pequeños. Colocar el apio y el agua en una licuadora. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Colar la preparación si se prefiere una textura más líquida. Consumir inmediatamente para preservar los nutrientes.

Modo de consumo:

Se aconseja tomar el agua de apio en ayunas, antes del desayuno, para favorecer la hidratación y aprovechar al máximo sus micronutrientes.

Puede consumirse sola o combinada con otras verduras de sabor suave, como pepino o manzana verde, según la preferencia.

Esta bebida debe formar parte de una dieta equilibrada y no sustituye los tratamientos médicos ni otros hábitos saludables.