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Bárbara Mori revela que en medio del éxito de ‘Rubí’ vivió deprimida y en el alcoholismo: “Vacía por dentro”

Durante una charla, la protagonista reveló cómo una aparente vida perfecta escondía una profunda crisis emocional, mostrando una dimensión desconocida de su historia personal en la cima de su carrera

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Bárbara Mori revela cómo el
Bárbara Mori revela cómo el alcoholismo y la depresión marcaron el auge de su éxito tras la telenovela 'Rubí' (Captura de pantalla/YouTube)

Tras la repercusión internacional que obtuvo al protagonizar la telenovela ‘Rubí’ en 2004, la actriz Bárbara Mori ha hecho pública una etapa poco conocida de su vida: en el punto más alto de su carrera, cayó en alcoholismo y depresión, arrastrada por las presiones del éxito y el vacío emocional que sentía en lo personal.

Según relató durante una plática en Trayectos by ESN Sunland, solo años después pudo reconocer que la fama y el dinero no le proporcionaron la realización que el entorno asociaba con su imagen.

La actriz, de 48 años, puso de manifiesto que la acumulación de logros profesionales —éxito, reconocimiento, estabilidad económica— le generó expectativas externas que contrastaban drásticamente con su situación interior.

Llorando en el camerino de Televisa

Al recordar ese periodo, Mori expresó: “Cuando hice Rubí tenía todo lo que se supone que debes de tener para llegar a la felicidad, a la plenitud y a la realización: el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro”.

La actriz confiesa que el
La actriz confiesa que el reconocimiento mediático y la estabilidad económica no le brindaron felicidad ni plenitud personal ("Women in Blue").

Durante su testimonio, Bárbara Mori detalló el impacto del ritmo laboral y las condiciones psicológicas impuestas por la industria televisiva. Relató que cada jornada iniciaba en los camerinos de Televisa, donde, frente al espejo, las lágrimas eran parte de una rutina antes de acudir a las grabaciones.

Describió que la incapacidad para gestionar sus emociones la llevó a buscar consuelo en el alcohol: “Yo llegaba a mi camerino todas las mañanas a Televisa, me miraba al espejo y me ponía a llorar y como no sabía cómo lidiar con mis emociones, tomaba mucho alcohol, me hacía mucho daño”.

La experiencia de Mori ilustra cómo el manejo inadecuado de la fama y la presión mediática puede traducirse en graves consecuencias a nivel personal. En palabras de la actriz, el origen de su sufrimiento radicó en la falta de herramientas para afrontar las demandas del ambiente profesional, una circunstancia que intensificó su proceso autodestructivo y el deterioro de su salud emocional.

Las rutinas diarias de Bárbara
Las rutinas diarias de Bárbara Mori en los camerinos de Televisa incluían episodios de llanto y consumo excesivo de alcohol

Bárbara Mori inició un proceso de introspección para recuperar su bienestar

Con el tiempo, la protagonista de Rubí decidió iniciar un camino de autoconocimiento para revertir la situación. De acuerdo con su testimonio, Bárbara Mori comenzó una búsqueda interna cuando reconoció la desconexión entre su éxito exterior y su bienestar interior.

La actriz compartió: “Hasta que empecé una búsqueda para entender, dije: ‘Tengo todo esto y no soy feliz’. Y, todo lo contrario, cada vez estoy más alejada de esa felicidad, de esa plenitud, claramente hay algo que está mal aquí conmigo, entonces empecé esta búsqueda y cuando empecé a encontrar mi valor aquí adentro, el mundo de afuera dejó de ser una amenaza”.

Tras un periodo de introspección, la actriz pudo seguir adelante

La confesión de Mori aporta datos concretos sobre los desafíos psicológicos que pueden acompañar a la notoriedad mediática, así como el impacto emocional de una rutina sobrecargada y la ausencia de recursos para afrontar situaciones de presión.

El resultado de su proceso fue un giro hacia la introspección personal, el reconocimiento de la necesidad de reconstruir su autoestima y el distanciamiento del entorno que potenciaba su condición de vulnerabilidad.

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