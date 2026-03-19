Arturo Nahle, hermano de la gobernadora de Veracruz, entre los aspirantes del PRI para 2027

(Foto: X/@alitomorenoc)

Alejandro Moreno, el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer la designación de los Defensores de México, que recorrerán el país y, al mismo tiempo, anunció que este grupo se abrirá a la sociedad civil, para “abanderar a quienes deseen participar y alcancen niveles competitivos”.

“Este no es un tema de militancias. Es apertura, es sumar, es invitar y convocar a mujeres y hombres con militancia, simpatizantes y ciudadanos sin militancia, comprometidos con lo que hoy nos une. En este proyecto entran todos, porque necesitamos a todos para defender a México y la democracia”, mencionó Alejandro Moreno a través de redes sociales.

En las filas de la nueva asociación se encuentran personalidades como Tony Meléndez (cantante y guitarrista de Grupo Primavera), Rosario Robles, Enrique Galindo y Arturo Nahle, siendo este último de interés por ser el hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

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Quiénes son los Nahle

Rocío es Ingeniera Química por la Universidad de Zacatecas, inició su carrera política como ponente en el Senado y más adelante se convirtió en diputada federal de Veracruz por la coalición de Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. De 2018 a 2023 se desempeñó como Secretaria de Energía de México (SENER), bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La gestión de Nahle ha causado diversas opiniones, algunas negativas por haber gastado millones de dólares en la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como una administración poco favorable. Un reciente cuestionamiento fue también para recordar su renuncia a la Secretaría de Energía y buscar la candidatura a gobernación en Veracruz.

Arturo Nahle, por su parte, es licenciado en Derecho por la UNAM y fue subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante el sexenio de Peña Nieto.

A pesar de que ambos han tenido una trayectoria política, tienen caminos diferentes. “Él era del PRI y yo era de izquierda”, comentó la gobernadora de Veracruz, quien se posiciona como militante de izquierda y afirma que siempre estará con MORENA.

Durante su periodo como jefa de gobierno, Robles impulsó la Ley Robles, permitiendo la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias. Crédito: X/@alitomorenoc

Reaparece Rosario Robles

Otra de las figuras que ha dado de qué hablar en esta nueva alianza es la ex funcionaria Rosario Robles, quien fungió como jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal del año 1999 al 2000.

Robles ha sido fuertemente señalada y criticada por volver al ámbito político, tras haber estado en prisión preventiva en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla por su participación en el caso “La estafa maestra”, que desenredó a más de cien empresas fantasma y en el que se descubrió que se desviaron más de 400 millones de dólares a través de una red que involucró a 11 dependencias del Estado.