México

El PRI CONFIRMA a Tony Meléndez de Grupo Primavera como aspirante fuerte a gubernatura de Chihuahua

El anuncio fue realizado por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno

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El PRI confirmó a Tony
El PRI confirmó a Tony Meléndez como uno de sus perfiles clave rumbo a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027. (Especial)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó a Tony Melendez, vocalista de Conjunto Primavera, como uno de sus perfiles clave rumbo a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027.

El anuncio fue realizado por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, durante la presentación de los aspirantes en 17 estados, a quienes denominó “Defensores de México”.

PRI apuesta por figuras con arraigo

En el caso de Chihuahua, el nombre de Tony Meléndez destaca junto al de Alejandro Domínguez como una de las principales cartas del tricolor. La inclusión del cantante y actual diputado federal refuerza la estrategia del PRI de impulsar perfiles con reconocimiento público y conexión con la ciudadanía.

Meléndez, originario del estado, combina su trayectoria artística con la política. Desde hace años ha participado en el partido, donde ha ocupado cargos legislativos y se ha consolidado como una figura cercana a las bases.

Tony Meléndez, diputado federal y
Tony Meléndez, diputado federal y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, junto a Alejandro Domínguez, en un mensaje de campaña del PRI para el avance del estado. (PRI / X)

Trayectoria entre la música y la política

Con más de cuatro décadas en la música regional mexicana, Tony Meléndez es una de las voces más representativas de Conjunto Primavera, agrupación con fuerte presencia en el norte del país y Estados Unidos.

En el ámbito político, ha sido diputado federal por el PRI, lo que le ha permitido construir una plataforma más allá del escenario. Su perfil combina popularidad, experiencia pública y presencia territorial, factores que el partido busca capitalizar rumbo a 2027.

El mensaje del PRI rumbo a 2027

Durante el anuncio, Alejandro Moreno aseguró que el PRI está listo para competir frente a Morena y defendió que la designación de estos perfiles forma parte de su estrategia interna. “Venimos con un mensaje claro y contundente: las y los priistas somos los defensores de México”, afirmó.

Asimismo, rechazó que el destape anticipado de aspirantes viole la ley electoral, al sostener que se trata de un ejercicio de organización interna del partido.

Tony Meléndez es un referente
Tony Meléndez es un referente del regional mexicano. (Conjunto Primavera / Instagram)

Un escenario competitivo

El posicionamiento de Tony Meléndez abre el escenario político en Chihuahua, donde el PRI busca recuperar terreno frente a otras fuerzas.

Su eventual candidatura pondría a prueba la eficacia de apostar por figuras provenientes del espectáculo que han migrado a la política, en un contexto donde el reconocimiento público puede ser determinante, pero no suficiente.

Por ahora, el cantante y legislador se perfila como uno de los nombres a seguir en la contienda rumbo a 2027, en una estrategia que combina popularidad, estructura partidista y presencia regional.

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